Mamadi Doumbouya hausse le ton : "Ce jeu de dupes ne peut plus continuer..."

CONAKRY-Le chef de la junte militaire en Guinée, colonel Mamadi Doumbouya est monté au créneau, vendredi 08 avril, devant les dirigeants miniers du pays.

La Guinée est un scandale géologique et attire la convoitise des grandes compagnies minières du monde. Mais, elle tire moins profit de l’exploitation de ses ressources naturelles. Les nouveau-maître de Conakry veut changer la donne, dans un bref délais.

Face aux opérateurs miniers qu'il a reçus ce vendredi, 08 avril 2022 au Palais Mohammed V, le président de la transition est monté au créneau pour déplorer le non-respect des engagements pris. Le Colonel Mamadi Doumbouya a aussi insisté sur la transformation sur place de la bauxite, principale matière première exploitée depuis des décennies.

« Ces investissements devraient se faire, non pas au détriment de la Guinée mais également à son profit. C'est cela la coopération gagnant-gagnant. Nous avons mis en place plusieurs mesures pour un climat d'affaires garantissant un retour d'investissement élevé. Cependant, force est de constater que des attentes ne sont pas comblées du côté de nos populations et le gouvernement est en conscient », a déploré le Colonel Mamadi Doumbouya.

Pour mettre fin à ces manquements, le président de la transition a insisté sur la transformation sur place des ressources naturelles. Et cela doit se matérialiser par la construction des usines de raffinerie d'alumine. Il annonce avoir instruit son gouvernement de faire une évaluation des conventions par des cabinets spécialisés de manière à rétablir l'équité des relations.

Nullité des conventions

« Vous avez signé bien-sûr des conventions d'établissement avec le gouvernement guinéen. Ces conventions contiennent de part et d'autre des engagements et des obligations. Un engagement ou une obligation non tenue est une cause de nullité de la convention. Il en est aussi du processus de transformation de nos matières premières que vous exploitez. Désormais, leur transformation sur place devient incontournable. C'est un impératif et sans délai. Plusieurs conventions mentionnent le raffinage sur place. Ces engagements sont lettres mortes aujourd'hui. Pour se faire, j'instruis le gouvernement de faire une évaluation des conventions par des cabinets spécialisés de manière à rétablir l'équité des relations entre vos sociétés et la République de Guinée », a indiqué le Colonel Mamadi Doumbouya.

Créer un corridor de prospérité

Le président du CNRD prévient qu’il tient au respect des engagements. Devant les dirigeants miniers du pays, il indique que le Gouvernement jouera son rôle dans la mise en œuvre des usines de raffinerie.

« Il ne s'agit pas de remettre en cause les engagements pris par la Guinée mais il s'agit de faire en sorte qu'aucune des parties prenantes aux différentes conventions ne soit fondamentalement défavorisée dans la répartition des revenus issus de l'exploitation de nos ressources naturelles.

Pour y arriver, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités afin de faciliter la mise en œuvre des usines de raffinerie en République de Guinée. L'Etat jouera tout son rôle afin de créer les conditions de développement d'un corridor de prospérité. La transformation de la bauxite en alumine ne doit pas se limiter seulement à la mise en place des usines de raffinerie. Toutes les matières premières y entrant dans la transformation doivent être produites sur place.

C'est seulement à ce prix que nos ressources naturelles seront un levier de développement pour nos populations », a déclaré le chef de l'Etat.

Mise en place d’un comité pour la construction de raffineries

Le respect des conventions de base signées est non négociable, a martelé le Colonel Mamadi Doumbouya, qui annonce la mise en place d'un comité dont la mission est de fédérer toutes les entreprises en vue de la construction des raffineries en Guinée.

« Le gouvernement est conscient de la complexité d'un projet de construction de raffineries d'alumine en Guinée. Cependant, le respect des conventions de base reste pour nous non négociable. C'est pour cela qu'un comité sera probablement mis en place pour proposer aux compagnies minières qui se mettront ensemble pour la construction des raffineries en Guinée. Au cours des discussions, un chronogramme détaillé et précis dont le gouvernement sera le garant du respect des délais contractuels, devrait être signé entre toutes les parties prenantes.

Tout manquement au respect des délais de construction de la raffinerie se traduira par des pénalités requises », menace le président de la transition.

Fini le leu de dupes

Le chef de la junte ne mâche ses mots. Selon lui, les revenus tirés de la production bauxitique en Guinée sont en deçà des attentes. Le moment est donc venu précise-t-il, de siffler la fin de la recréation.

« Le moment est venu, nous ne pouvons plus continuer à ce jeu de dupes qui perpétue une grande inégalité dans nos relations. Il faut la corriger et c'est maintenant. Je vous invite à cette démarche qui devient un impératif catégorique et non négociable. Et, ce avant la fin du mois de mai, je vous demande de revenir auprès du ministre des Mines et de la Géologie avec des propositions, un projet, un chronogramme précis de construction des raffineries d'alumine en République de Guinée », a lancé le président de la transition.

A suivre…

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23