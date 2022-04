Dialogue politique: le G58 rejette le cadre inclusif proposé par la junte…

CONAKRY-Créé mercredi 06 avril 2022 par un décret du colonel Mamadi Doumbouya, le cadre de concertation inclusif, en vue de favoriser le dialogue entre les acteurs des forces vives de la Nation sur la Transition, est reprouvé par le groupe des 58 partis politiques en abrégé « G58 ».

Réunis ce samedi, 09 avril 2022 au siège de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), les leaders politiques membres du G58 ont relevé plusieurs insuffisances qui ne leur permettent pas en l'état, de prendre part aux échanges. Quels sont leurs griefs ?

« Au lieu d'avoir un cadre de dialogue politique qui concerne les acteurs politiques, le CNRD avec la présence d'un médiateur international et également la participation des partenaires techniques et financiers, le décret nous annonce un cadre de concertation et de façon élargie.

Deuxièmement, le décret indique un nombre de coalitions surprenant. En Guinée nous connaissons les coalitions qui existent mais le décret mentionne clairement l'existence de 20 coalitions. Nous avons exprimé notre surprise par rapport à cette information. Ce qui veut dire que c'est l'une des insuffisances de ce décret.

Le troisième élément, il y a un manque de clarification sur les partenaires techniques et financiers parce qu'il se trouve que, habituellement, nous connaissons le groupe des G5 qui réunit des institutions et des ambassades qui sont avec nous, qui ont l'habitude d'accompagner la Guinée dans les processus électoraux et dans les processus politiques. Le manque de clarification sur les partenaires techniques et financiers dans ce décret suscite à nous des interrogations », a déploré le groupe des 58 politiques par la voix d'Aliou Bah, président du MoDeL.

Au regard de ces insuffisances énumérées, le groupe des 58 partis politiques s'abstient pour le moment de toute participation à ce cadre de dialogue. Des actions vont suivre pour la satisfaction des manquements ; condition non négociable en vue de leur participation.

« Le G58 s'engage à produire un rapport et une déclaration pour faire part de nos observations critiques par rapport à ces insuffisances et bien entendu, réitérer ce que nous avons demandé dans le cadre des différentes rencontres qui se sont tenues. Vous vous souvenez que le ministre de l'administration du territoire lui-même avait reçu les coalitions politiques, il avait posé la question à savoir : quel type de dialogue voulons-nous ? Et nous avons eu des réponses très claires. Il s'agit d'un dialogue politique parce que les questions à évacuer sont des questions essentiellement politiques qui concernent les partis politiques, le CNRD, le Gouvernement avec la présence de nos partenaires internationaux », a rappelé Aliou Bah.

Même s'ils ne partagent pas le contenu du décret créant le cadre de dialogue politique, les membres du groupe des 58 partis politiques ont tout de même pris acte. Il faut rappeler que le groupe des 58 partis politiques a en son sein, plusieurs grands partis dont UFDG de Cellou Dalein Diallo et l'UFR de Sidya Touré.

A suivre...

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23