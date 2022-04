Une école sur les ruines du domicile de Cellou : Samba Diallo, maire "Ufdg" de Dixinn, apprécie le geste de la junte…

CONAKRY-Le Gouvernement de transition, mis en place par le CNRD, junte militaire au pouvoir en Guinée, a lancé ce vendredi 8 avril 2022, des travaux d’envergure sur les ruines de l’ancien domicile (cassé le 26 mars) de Cellou Dalein Diallo, sis à Dixinn port dans la commune éponyme. L’évènement a rassemblé de nombreux officiels, a-t-on constaté sur place. Sur les lieux litigieux, c’est désormais une école de 18 salles de classe qui sera érigée.

Alors qu’il était annoncé pour la circonstance, le Président de la transition Mamadi Doumbouya n’a pas effectué le déplacement. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation Guillaume Hawing qui avait à ses côtés le ministre des infrastructures, des transports Yaya Sow, et celui du commerce et de l’industrie Bernard Gomou.

Le maire de Dixinn, Mamadou Samba Diallo, élu à la tête de cette comme sous les couleurs de l’UFDG, parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, a exprimé sa grande joie d’accueillir cette délégation gouvernementale.

« La commune que vous faites honneur aujourd’hui de visiter est composée de 22 quartiers, 129 secteurs pour une population estimée à 172 000 habitants. La pause de la première pierre de la construction de cet édifice scolaire est un évènement majeur pour la commune de Dixinn dans la mesure où il en manque considérablement surtout des collèges et lycées publics. Je suis persuadé que la construction de cette école publique permettra aux parents d’élèves d’y inscrire leurs enfants à moindre frais », a déclaré la première autorité communale de Dixinn.

Il ajoute que depuis l’avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, « nul n’ignore l’importance que les nouvelles autorités accordent à la formation des enfants » aussi bien dans les universités que dans les écoles professionnelles.

« La population de Dixinn n’est point surprise du don de cette école qui, très certainement, va réduire le déficit d’infrastructures scolaires dans notre commune. C’est pourquoi en mon nom et au nom de la population de Dixinn, je tiens à vous remercier très sincèrement pour cette générosité dont vous faites montre. Par ma voix, la population de Dixinn vous remercie et vous rassure de son total soutien au processus de la transition que vous venez de bien vouloir mettre en place pour un retour à l’ordre constitutionnel », a martelé Mamadou Samba Diallo.

Mettre fin à la souffrance des enfants

Selon le Gouvernement, le lancement de ces travaux dans la commune de Dixinn constitue le point de départ d’un vaste programme de construction d'infrastructures scolaires dans la capitale Conakry.

« Cette action s’inscrit en droite ligne de la lettre mission adressée à mon département par monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Mohamed BEAVOGUI et du programme décennal de l'éducation (Prodeg 2020-2029) à travers l'axe prioritaire "Accès équitable à l'enseignement général’’.

L'implantation de cette école publique dans ce quartier, vient mettre fin à la souffrance de nombreux enfants et parents d'élèves, contraints de parcourir de longue distance pour recevoir les cours ou de s'inscrire dans un établissement d'enseignement privé souvent très chers qui cause une charge énorme pour certaines familles.

Aussi, il est important de souligner qu'à Dixinn, sur 96 écoles primaires, seulement 17 écoles sont publiques pour un effectif de 15 121 élèves contre 18 971 au privé », a déclaré Guillaume Hawing.

Selon le ministre, dans six mois, les travaux de réalisation de cet édifice seront finis. Par contre, Guillaume Hawing n’a pas accepté d’apporter des précisions sur le coût de réalisation de cette école primaire dite moderne.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114