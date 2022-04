Projet Urbain Eau de Guinée : Appel d’Offres International pour la fourniture de matériels d’exploitation, de réparation de réseaux d’eau potable...

Appel d’Offres International (AOI)

(Procédure à enveloppe unique)

Pays : République de Guinée

Nom du Projet : Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) - P157782

Numéro du Prêt/Crédit : Don No D2140-GN

Reference DAO No: 02PACT/MHA/SEG/PUEG/F/2022

La République de Guinée a reçu un financement de la Banque Mondiale pour couvrir les couts des acquisitions services et travaux du Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG), et a l’intention d’utiliser une partie de ce financement pour effectuer des paiements au titre du Marché :Fourniture de matériels d’exploitation, de réparation de réseaux d’eau potable ainsi qu’une assistance technique à la mise en œuvre du Projet d’Amélioration des Critères Technico-commerciaux (PACT) et au reportinget au reportingdans les agences commerciales de la SEG de Kaloum, Matam, Dixinn, Ratoma, Wanindara, et Cimenterie.

La Société des Eaux de Guinée (SEG-SA)à travers le Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures (MEHH) sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises comme indiqué ci-dessus.

Le délai global du marché dequinze (15)mois

2. La procédure sera conduite par la mise en concurrence internationale en recourant à un Appel d’Offres (AO) telle que définie dans les « Directives de la Banque Mondiale : Règlements de Passation de Marchés applicables aux Emprunteurs de la Banque Mondiale de juillet 2016, révisés en novembre 2017 » et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 120 jours, à compter de la date limite de remise des offres.

3. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir gratuitement le Dossier d’Appel d’offresInternational (DAOI) en version électronique et ainsi que les informations auprès de la Société des Eaux de Guinée (SEG-SA),BP150, Almamya, Commune de Kaloum, Conakry, Guinée ; Tel : +224 622 37 33 52/657 33 31 02/621 12 62 38/628 51 88 87/

Email: allarenydiallo@gmail.com/dijekeita@gmail.com/boubamie074@gmail.com / aboubasivory@gmail.com ; (Copie à : abscamara@outlook.fr / macamaraseg@gmail.com /naspetel2007@yahoo.fr/ b.s.dokore@gmail.com /madamadiallodr@yahoo.fr.

à partir du 13/04/ 2022 aux heures suivantes (GMT) :

Pour la version papier : Au Ministère del’Energie,de l’Hydraulique et desHydrocarbures (MEHH) Commune de Kaloum, Almamya Conakry, aux Bureaux de l’Organe de Passation des Marchés Tel : (+224) 625 49 29 29 / 621 12 62 38, E-mail :boubamie074@gmail.com, République de Guinée.

7.La date et l’heure limites de remise des offres en version papier sont les suivantes :

Date : le vendredi 06Mai 2022 à 11 heures 00 et celle électronique à 10 heures 00.

Pour la voie électronique : à l’adresse :allarenydiallo@gmail.com;boubamie074@gmail.com ; aboubasivory@gmail.com, le document (l’offre) en pièce jointe sera protégé par un mot de passe. Le Soumissionnaire prendra le soin d’envoyer par e-mail, le mot de passe deux heures avant l’heure d’ouverture des offres à l’adresse électronique :dijekeita@gmail.com ; et il lui sera confirmé la réception de l’offre et du mot de passe.

8.Les documents tels que : la lettre de soumission, la déclaration de garantie de soumission et la procuration seront traitées comme des originaux durant la situation d’urgence du COVID-19, au besoin et lorsqu’il sera nécessaire, les copies originales pourront être déposées.

Les dossiers seront ouverts le même jour à l’adresse indiqué ci-dessus à 12 heures 30 mn, en présence des représentants des Candidats qui souhaitent être présents à cette séance d’ouverture.

Aboubacar CAMARA