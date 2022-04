Macenta : Plusieurs citoyens en détresse dans la commune rurale de Vassérédou…

MACENTA-Les habitants de la sous-préfecture de Vassérédou sont détresse. Leur localité vient d'enregistrer un nouveau sinistre plus dévastateur que celui de l'année dernière. Dans la soirée du mercredi, 06 avril 2022, un vent violent a déferlé sur cette localité située à 40 kilomètres du chef-lieu de la préfecture (Macenta).

Le bilan provisoire établi par les autorités locales fait cas de la destruction d'une vingtaine de bâtiments dont six infrastructures administratives qui sont totalement dévastées.

Très affligé par l'ampleur des dégâts, Ténen Sékou Camara maire de la commune rurale de Vassérédou, apporte des précisions sur l’ampleur des dégâts.

« Dans les environs de 17 heures, un vent violent a ravagé le centre de ma sous-préfecture. Une vingtaine de bâtiments ont été dévastées dont six infrastructures administratives à savoir le bureau de la sous-préfecture, le bâtiment du Directeur Sous-préfectoral de l’Education, celui du directeur central, le bâtiment des enseignants. Il y a aussi le nouveau marché qui a été construit, une bonne partie du hangar a été dévastée.

Des particuliers également ont enregistré la destruction totale de certains bâtiments. Dans trois villages environnants aussi, on m'a informé que ces mêmes dégâts ont été enregistrés », a relaté le maire.

Il se félicite du fait qu’il n’y ait pas eu de perte en vie humaine. Selon Ténen Sékou Camara, c'est la deuxième fois consécutive que la sous-préfecture de Vassérédou située à cheval entre Macenta et Kérouané subisse une catastrophe similaire.

N'ayant bénéficié d'aucune assistance lors du premier sinistre, le maire a plaidé les nouvelles autorités pour qu'elles puissent secourir les victimes.

« Cette fois-ci, les dégâts sont énormes et ça me dépasse. L'année passée comme l'État est resté indifférent, avec les nouvelles autorités, je leur tends la main pour nous aider à ce que les dégâts causés soient réparés », a lancé le maire de la commune rurale de Vassérédou.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23