Audition des anciens ministres : Bantama Sow et Tibou Kamara quittent la DCIJ-GN

CONAKRY-Après plusieurs heures d'audition ce vendredi, 08 avril 2022 à la Direction centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale, Sanoussy Bantama Sow et Tibou Kamara ont regagné librement leurs domiciles respectifs.

D'un air souriant, l'ex ministre des Sports qui ne s'est pas exprimé devant la presse, a parcouru quelques mètres à pied avant de s'embarquer dans son véhicule.

Déjà inculpé dans l’affaire Zénab Dramé et placé sous contrôle judiciaire, l’ancien conseiller personnel d’Alpha Condé, a lui aussi regagné son domicile.

De son côté, le médecin Colonel Rémy Lamah est toujours en audition, lorsqu’on mettait en ligne cette dépêche.

A noter que ces anciens ministres sont soupçonnés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption et complicité.

Inculpés le 06 avril, Kassory Fofana (ex premier ministre) et trois anciens ministres de son Gouvernement (Dr Mohamed Diané, Zakaria Koulibaly et Oyé Guilavogui) poursuivent leur séjour carcéral à la maison centrale de Conakry.

Leurs avocats ont évoqué ce vendredi 8 avril 2022, une « séquestration » illégale.

