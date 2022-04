Assises nationales : "Une occasion unique pour construire une NATION rassemblée..."

CONAKRY-Programme phare du Président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya et de son Gouvernement, les Assises Nationales dénommées « Journées de Vérité et de Pardon » seront organisées sur toute l’étendue du territoire National et à l’étranger.

Un Comité National des Assises « CNA » Co-présidé par le premier imam de la grande mosquée de Conakry, Elhadj Mamadou Saliou Camara et l’Archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Coulibaly, le Comité National des Assises (CNA) a mis en place à cet effet. Ses missions :

Élaborer le cadre méthodologique des Assises Nationales, Conduire le processus d’organisation des Assises Nationales, Assurer la participation effective de toutes les composantes de la Nation, Élaborer le rapport final des Assises Nationales assorties de recommandations à la haute attention du Président de la Transition.

Comment les travaux vont-ils se dérouler sur terrain ?

Le Comité National des Assises, avec l’appui des Comités Communaux, Préfectoraux et les Comités des missions diplomatiques recueilleront, à compter du 11 Avril 2022, les avis des citoyens sur les types de violences subies et noteront leurs propositions pour l’obtention de leur Pardon.

« Ces Assises Nationales sont une opportunité pour tous les Guinéens de se parler, de donner leurs avis sur les violences dont ils ont été victimes ou témoins. Ces Assises sont une occasion unique pour construire une NATION rassemblée à léguer au peuple, aux prochains dirigeants et faire du vivre ensemble le socle de notre société.

Victimes, Témoins, Politiques, Acteurs de la société civile, Hommes de média, Historiens, Chercheurs, citoyens, dès le 11 Avril 2022, faisons de ces Assises Nationales des moments pour se dire la vérité et pour faire des propositions pour obtenir et accorder le pardon. Peuple de Guinée, assumons notre histoire dans sa grandeur et sa facette la moins lumineuse », ont appelé les leaders religieux qui co-président me Comité National des Assises.

A suivre…

Africaguinee.com