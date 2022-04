N’Zérékoré: Plusieurs employés de la Soguipah condamnés...

N’ZÉRÉKORÉ- Plusieurs travailleurs de la Soguipah (Société Guinéenne de Palmier à Huile et d'Hévéa) ont été condamnés ce jeudi 07 avril 2022, par le tribunal de première instance de Nzérékoré. Ils ont été reconnus coupables des faits de « trouble à l'ordre public suivi de participation à un attroupement non armé ».

En tout, une vingtaine de prévenus composés de -chauffeurs, des ouvriers, des cadres et chefs de division-, a comparu durant deux jours au palais de justice de N’Zérékoré, pour répondre des faits de diffamation, d'injures public, d'attroupement. Devant la barre, les prévenus avaient tous nié en bloc les faits à eux reprochés.

Le verdict rendu ce matin les a acquittés des délits d’injure publique et menaces. Cependant, ils ont été retenus dans les liens de la culpabilité pour des faits de trouble à l'ordre public suivi de participation à un attroupement non armé. Ils ont été condamnés à 6 mois de prison assortis de sursis et au payement d'un franc symbolique au titre de dommage et intérêt au plaignant en la personne du directeur général de la Soguipah, Michel Gbéimy. Une seule personne a été relaxée parmi les accusés pour des faits non constitués.

Il faut rappeler que ces travailleurs réunis en collectif ont été arrêtés tôt le matin du samedi 26 mars 2022 puis transportés manu-militari à la gendarmerie de Nzérékoré. Ils ont été détenus du samedi au lundi avant d'être auditionnés et mis sous contrôle judiciaire.

Depuis quelques années, une crise mine la Soguipah (Société Guinéenne de Palmier à huile et d'Hévéa). Des travailleurs de cette société étatique continuent de réclamer une amélioration des conditions de vie et de travail.

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Nzérékoré.

