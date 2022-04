Guinée : Le RPG arc-en-ciel menace…

CONAKRY-Le RPG arc-en-ciel vient de hausser. Réunis en urgence ce jeudi 7 avril 2022 au siège national à Gbessia, les dirigeants de l'ancien parti au pouvoir, ont annoncé leur intention de se retirer de toutes les activités liées aux Assises Nationales, un programme qui tient à cœur le chef de la junte, colonel Mamadi Doumbouya.

Confiscation de passeports et gel des comptes

L'annonce fait suite à la détention de certains de ses hauts dirigeants dont le Président du parti Kassory Fofana, à la maison centrale de Conakry. L'ancien parti au pouvoir a tapé du poing sur la table, dénonçant également la confiscation prolongée des passeports des anciens ministres et autres hauts du commis du régime déchu.

Soutenu par ses alliés, l'ex parti présidentiel condamne la « confiscation injustifiée des biens du RPG arc-en-ciel sur l'ensemble du territoire, des documents de voyage et le gel des comptes privés des personnalités du collectif RPG arc-en-ciel et alliés ».

Ces menaces sont consécutives à l’arrestation de Kassory Fofana, le président du comité exécutif provisoire du RPG arc-en-ciel, Dr. Mohamed Diané, Zakaria Koulibaly, Oyé Guilavogui, accusés de détournement présumé de deniers publics.

Acharnement

Fustigeant ces agissements qu’ils qualifient "d'arbitraires" et cet "acharnement" qui, selon eux, sont de nature à compromettre dangereusement une transition considérée apaisée et inclusive, le RPG arc-en-ciel et ses alliés exigent « le respect de la présomption d'innocence et la dépolitisation de la procédure en cours ».

Désignation d'un médiateur

L’ancien parti au pouvoir et ses alliés envisagent de suspendre leur participation aux assises nationales.

Rappellent la nécessité de désigner un médiateur international dans la crise guinéenne, le RPG arc en ciel et ses alliés invitent les responsables de ses structures sur l'ensemble du territoire national à instaurer des comités de « veille conformément à la procédure habituelle ».

A suivre…

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com