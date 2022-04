Création du cadre de concertation inclusif : La position de Bah Oury et de Mamadou Sylla…

CONAKRY-Elhadj Mamadou Sylla, Bah Oury, deux hauts dirigeants de la CORED (Convergence pour la Renaissance de la Démocratie), une des coalitions politiques majeures du pays ont réagi suite à la création ce mercredi 6 avril 2022 du cadre de concertation inclusif, une vielle revendication de la classe politique. Interrogés ce jeudi 7 avril 2022 par Africaguinee.com, ces deux acteurs politiques ont exprimé leur satisfaction par rapport à cette décision des autorités de la transition.

« On se félicite de cette décision du président de la transition, créant le cadre de concertation inclusif qui pourrait entrevoir les voies et moyens de frayer le chemin de la transition. C’était attendu. Le fait que ça se fasse maintenant, c’est une excellente chose.

Il ne faut juger une initiative avant de l’éprouver sur le terrain. Je pense qu’il faut faire confiance au processus. La qualité de représentation des éléments issus des partis politiques est une chose très importante. Il en est de même que pour les autres représentations. Personnellement, je n’y vois aucun inconvénient si ça permet d’avoir des dialogues larges inclusifs. Parce que tout le monde est concerné par le processus de transition en cours dans notre pays. Mettons les choses en marche, au fil du processus, il pourrait y avoir des amendements », a réagi Bah Oury, président du parti UDRG.

Même son de cloche chez Mamadou Sylla. « Je dois relever qu’on a été consulté pour recueillir nos avis sur le mode de dialogue que l’on souhaitait. C’est après tout ça que le cadre de concertation inclusif a été créé. Je pense que ce n’est pas mal en soit. Parce que cette fois-ci, la classe politique est majoritairement représentée avec 20 représentants. Ensuite, ce qu’on salue cette fois-ci, c’est très précis. Ils ont dit un représentant par coalition. Donc, il n’y pas de tiraillement possible entre les coalitions. S’il doit y avoir de difficultés, c’est à l’intérieur même des coalitions pour le choix du représentant », indique le président de l’UDG.

Placé sous l’autorité du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, le cadre de concertation inclusif constitue l’espace d’échange, d’information et de proposition entre les acteurs des forces vives de la Nation sur la Transition. Selon le décret lu ce soir à la télévision nationale, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation rend compte périodiquement de l’évolution de la concertation avec l’ensemble des acteurs, au Premier ministre chef du Gouvernement.

« Je pense que c’est une bonne chose. Grosso modo, c’est ce qu’on a demandé. Parce que la charte disait que la fixation du chronogramme (de la transition) et d’autres actions à mener, c’est les forces vives qui vont se retrouver et décider. Nous pensons que ce cadre-là est suffisant parce que tout le monde est représenté là. Nous pensons que les choses vont aller vite dès l’instant », a indiqué M. Sylla.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com