Avis à manifestation d’intérêt : l’Unité de Coordination et d’Exécution des Projet recrute un juriste spécialisé en mines, énergie et hydrocarbures, en faveur de la primature.

Fournir des avis, des conseils et des notes juridiques ;

Veiller à la conformité des accords mis en place pour la réalisation des projets relevant des domaines cités à l’objectif général de la mission, avec l'esprit des politiques, lois et règlements de la Guinée ;

Fournir des avis juridiques sur toutes les lois, règlements et accords nécessaires pour l’exécution des projets relevant des domaines cités à l’objectif général de la mission

Formuler des avis pour la mise en place de textes ou de modifications de textes législatifs ou réglementaires afin de permettre la bonne négociation des accords de financement des projets et programmes de développement relevant des domaines cités à l’objectif général de la mission

Renforcer les capacités juridiques et de négociation des autres membres de la Primature pour permettre la bonne négociation des accords de financement des projets et programmes de développement relevant des domaines cités à l’objectif général de la mission

L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) à travers le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, invite les consultants intéressés, éligibles et qualifiés, à présenter leur candidature en vue de la fourniture de ces services ci-dessus.

Le délai d’exécution des prestations est estimé à six (6) mois incluant la production d’un rapport synthèse de fin de mission.

Anticiper les risques de différends et conflits pouvant résulter des contrats et des conventions connexes, ou tout autre document juridique signé avec l’État dans les domaines cités dans l’objectif général de la mission.

