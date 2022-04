Kassory, Diané et cie en prison : Le RPG arc-en-ciel donne une consigne à ses militants…

CONAKRY-Le parti RPG arc-en-ciel a officiellement réagi suite à l’inculpation et à l’emprisonnement ce mercredi 06 avril 2021, de son président Ibrahima Kassory Fofana et de Dr Mohamed Diané, Zakaria Koulibaly et Oyé Guilavogui.

L’ancien parti au pouvoir s’est dit gravement préoccupé par une série de convocations à la gendarmerie nationale visant ses hauts responsables et d’anciens ministres qui a conduit à leur arrestation et leur déferrement à la maison centrale de Conakry.

Acharnement ciblé

Le RPG arc-en-ciel réaffirme qu’il fait entièrement confiance en la justice guinéenne, malgré des agissements qui s’apparentent, selon lui, à un acharnement ciblé.

« Nous invitons nos militants et sympathisants à rester sereins et mobilisés », a lancé l’ancien parti au pouvoir dans un communiqué publié ce soir.

A noter que les quatre inculpés comparaîtront lundi 11 avril 2022.

A suivre…

Africaguinee.com