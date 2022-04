Des nominations au ministère des affaires étrangères : Découvrez les promus…

CONAKRY-Des hauts cadres ont été nommés ce mardi, 05 avril 2022, au ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger. Du cabinet du ministre, aux services rattachés, en passant la direction générale, le colonel Mamadi Doumboubya a tout meublé.

Parmi les promus, figure le présentateur du Journal Télévisé à la télévision nationale, Alia Camara, nommé conseiller chargé de la communication. Il remplace à ce poste Mohamed Lamine Solano (journaliste) nommé il y a quelques semaines, chargé d’affaire à la représentation diplomatique guinéenne à Washington (Etats-Unis)

Ci-dessous, Africaguinee.com, vous propose la liste des cadres qui ont bénéficié de la confiance du président du CNRD.

I Cabinet

1- Conseiller principal : monsieur Ousmane Diao Baldé, juriste, ancien ambassadeur en service au ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger

2- Conseiller chargé des questions de coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger : monsieur Mohamed Chérif Diallo, précédemment ambassadeur de Guinée près la République italienne et autres organisations internationales

3- Conseiller juridique : monsieur Jean Pierre Condé, consultant juridique

4- Conseiller chargé de la communication : monsieur Alia Camara, journaliste à la RTG

5- Conseillère chargée de mission : madame Aminata Camara, confirmée

6- Attachée de cabinet : madame Arabia Aissatou Condé, confirmée

II Direction générale

7- Direction générale des relations multilatérales : madame Oumou Diallo, ancienne directrice générale adjointe des organisations internationales au ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine

8- Directeur général adjoint des relations multilatérales : monsieur Pierre Monomou, précédemment chef de service organisation sous régionale au ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger

9- Directeur général des relations bilatérales : monsieur Boïna Fangamou, précédemment directeur général Afrique-Asie et Moyen Orient au ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger

10- Directrice générale adjointe des relations bilatérales : madame Djamilatou Diallo, précédemment chef de la division Afrique du nord- Australe et de l'Est à la direction générale de la coopération du ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine

11- Directeur général de l'intégration africaine : Elhaj Ibrahima Diallo, précédemment directeur général du bureau de stratégie et de développement au ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger

12- Directrice générale adjointe de l'intégration africaine : madame Seny Françoise Haba, précédemment chef de section pays des balkans à la direction générale Afrique-Europe-Océanie au ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine

13- Directeur général des affaires juridiques et consulaires : monsieur Mohamed Camara, juriste en service au ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger

14- Directeur général adjoint des affaires juridiques et consulaires : monsieur Alpha Ibrahima Diallo, précédemment directeur général adjoint Europe-Amérique- Océanie au ministère des affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger

15- Directeur général des Guinéens de l'étranger : monsieur Mamadou Saitiou Barry, précédemment directeur général adjoint à la direction générale des Guinéens de l'étranger

16- Directeur général adjoint des Guinéens de l'étranger : monsieur Sékou Grovogui, précédemment sous-directeur promotion de l'habitat et logement à la direction générale des Guinéens de l'étranger

17- Directeur général du protocole : monsieur Framoi Mara

18- Directeur général adjoint du protocole : monsieur Mohamed Dramé

19- Directeur général de la coordination du suivi des aides : monsieur Alpha Pathé Barry, précédemment chef de division suivi, exécution et évaluation des projets à l'inspection générale du ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine

20- Directeur général adjoint de la coordination et du suivi des aides : monsieur Mohamed Camara, précédemment sous-directeur chargé de l'Afrique à la direction générale Afrique-Asie et Moyen Orient

III Services rattachés

21- Directrice générale du bureau d'appui à la coopération avec l'Union Européenne : madame Manaba Kandé, précédemment conseillère chargée de mission au ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine

22- Directeur général adjoint du bureau d'appui à la coopération avec l'Union Européenne : monsieur Mamadou Dramé, précédemment directeur général adjoint des organisations internationales au ministère de la coopération internationale et de l'intégration africaine.

