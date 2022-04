Commandant AOB reçu par le colonel Mamadi Doumbouya : "Ce que le Président m’a dit…"

CONAKRY-Le commandant Alpha Oumar Boffa Diallo « AOB » a été reçu en audience, lundi 04 avril 2022 par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, au palais Mohamed V. Le tête-à-tête est intervenu environ deux mois après la sortie de prison de l’ancien aide de camp de l’ancien président guinéen (1984-2008) feu Général Lansana Conté. Quel était l’objectif de cette rencontre ? Qu’est-ce qui a ponctué les échanges entre les deux frères d’armes ? Le commandant AOB précise.

Vous avez été reçu lundi par le Président de la transition colonel Mamadi Doumbouya. Quel était l’objet de la rencontre ?

COMMANDANT AOB : Grâce à Dieu ! J’ai été effectivement reçu par le Colonel Mamadi Doumbouya, Chef Suprême des armées Guinéennes.

A cette occasion, j’ai exprimé au Chef de l’Etat toute ma gratitude et mes vifs remerciements pour son acte libérateur par la grâce présidentielle qu’il m’a accordé le 3 février 2022, en me sortant de prison après plus de 10 ans de pénitence et de privation de liberté.

Je dois avouer que c’est une situation qui m’avait physiquement et moralement affecté, et qui a fortement affecté ma famille et surtout ma chère mère.

Avez-vous évoqué d’autres sujets avec lui ?

J’ai tenu à lui exprimer de vive voix mes sentiments de gratitude et ceux de ma famille ainsi que ceux de l’ensemble des personnes connues ou inconnues de moi, que ma situation a affectée.

Qu’est-ce qui vous a marqué dans vos échanges ?

A l’issue de la rencontre, j’avoue que j’ai été fortement et positivement impressionné par la hauteur et le degré d’humanisme de Monsieur le Président de la République. La qualité de l’accueil m’a marquée.

Je dois vous préciser, bien qu’étant Chef Suprême des Armées, il s’est détaché de son bureau pour m’accueillir à la porte avec des accolades d’un vrai frère d’arme.

Que vous a-t-il dit ensuite ?

Après lui avoir exprimé ma reconnaissance, Monsieur le Président de la République m’a dit n’avoir fait que son devoir de soldat, celui de libérer le peuple de Guinée et tous ceux qui étaient injustement privés de liberté.

Cela m’a fortement touché et je n’ai pu m’empêcher de verser des larmes.

Pour couronner le tout, Monsieur le Président de la République m’a accompagné jusqu’à la porte.

C’est une marque d’Humanisme et de grandeur qui restera à jamais gravée dans ma mémoire.

Oumar Bady Diallo

