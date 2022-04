Audition de Kassory et cie : Risque de tension à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires

CONAKRY- L’audition de l’ancien premier ministre Kassory Fofana et plusieurs membres de son Gouvernement va se poursuivre ce mercredi 6 avril 2022, à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale.

Un premier groupe est déjà arrivé dans les locaux de la gendarmerie où ils sont convoqués. Notre reporter sur place a pu constater la présence de l’ancien Chef du Gouvernement Kassory Fofana, de l’ancien ministre des Sport, Sanoussy Bantama Sow.

Fait marquant de cette troisième journée d’audition, c’est la grande mobilisation des militants du RPG arc-en-ciel. Si avant, c’est une poignée de jeunes militants que l’on observait, ce mercredi plusieurs femmes favorables à l’ancien parti au Pouvoir sont venues grossir leur rang. Elles fortement mobilisées aux abords de la DCIJ-GN.

Une façon pour elles d’apporter leur soutien aux anciens caciques du régime déchu, soupçonnés de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite, corruption, par la Crief.

Signe de leur détermination, ces femmes ont scandé des slogans hostiles au CNRD, la junte militaire au Pouvoir. Sur place, on sent un certain agacement par rapport aux convocations répétées de leurs responsables.

Hier après sa seconde audition, l’ancien Premier ministre avait pourtant adressé un message aux militants de son parti, le RPG arc-en-ciel, leur demandant de garder le calme.

« Votre mobilisation auprès de mes collaborateurs, ma famille et moi depuis hier suite à une série de convocations, témoigne de votre attachement aux valeurs de justice et de solidarité.

Tout en vous réitérant ma reconnaissance, je vous invite à privilégier toute démarche pacifique comme nous l'enseigne notre Guide et Champion Professeur Alpha CONDÉ et cela en toute circonstance. Ensemble la Guinée d'abord ! », a écrit Kassory Fofana sur sa page facebook.

Nous y reviendrons !

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com