Après la récupération de ses biens Elhadj Sans loi révèle : "J’avais dit à Alpha Condé…"

AFRICAGUINEE.COM : Le CNRD vous a restitué certains de vos biens confisqués par l’Etat sous le régime d’Alpha Condé. Quels sont vos sentiments ?

ELHADJ OUSMANE FATAKO BALDE : C’est un sentiment de réconfort qui m’anime. Pour une personne pourvue de bon sens et éprise de paix pour son pays, ce sont des actes de ce genre qu’elle pose. Rendre à un individu ses biens confisqués à tort, est une marque de grandeur. Si les nouvelles autorités s’inscrivent sur cette ligne, c’est leur rôle. Nous en sommes contents. Nous saluons ce geste et nous attendons le reste. Puisque si on doit aller de l’avant, et construire le pays, il faut qu’il y ait la justice.

Aucun investisseur étranger ne viendra injecter son argent dans un pays où les populations ploient dans les abus de ceux qui les dirigent. Si les citoyens sont victimes d’abus de la part de ceux qui dirigent, l’étranger ne pourra rien espérer. Car pour lui, ce sera pire.

J’avais dit à Alpha Condé, lorsqu’il me retirait mes biens : « Même su tu m’expropries mes biens, sache que tu n’es pas éternel. Quelqu’un d’autre viendra me les rendre ». Allah en a décidé ainsi. Je garde ma foi.

Je lui avais dit aussi : « si deux personnes se jurent sur un chien, l’une d’entre elle, finira par dévorer le chien ». Je pense que Dieu a fait ce qu’il fallait. Je demande au peuple de Guinée de faire des prières pour que la droiture et la justice priment dans notre pays pour le bonheur des fils de ce pays, pour son développement et la paix sociale. Je demande aussi qu’on conseille les dirigeants de suivre le bon chemin.

Est-ce qu’on vous a rendu tous vos biens expropriés par le régime déchu ?

L’ancien président Alpha Condé a confisqué certains biens et a détruit d’autres. Les 26 magasins détruits à Sanoyah sont visibles. Cet endroit, à ses dires, n’avait été confisqué, il a juste demandé de détruire tout ce qui m’appartenait. C’est ainsi que les autorités de Coyah se sont exécutées en suivant ses instructions. Il s’agit d’un certain Mansaré et l’ex préfet des lieux (Aziz Diop, ndlr). Ce qui est sûr, je porterais plainte contre l’Etat puisqu’Alpha Condé a agi au nom de l’Etat. Nul n’est pas au-dessus de la loi et il (Alpha Condé, ndlr) était au sommet de l’Etat. A Sanoyah, on n’avait pas saisi les magasins, mais si les nouvelles autorités m’assistent, ça me ferait plaisir. Si c’est le contraire aussi, je m’en remettrai au bon Dieu.

A Kindia en revanche, les personnes qui occupaient « magasins et bureaux » ont été violentées puis chassés. Ils étaient vénus jeter des gaz lacrymogènes sur les occupants, certains étaient tombés en syncope, d’autres avaient fui laissant leurs marchandises derrière. Ensuite des brigands sont venus s’en accaparer. La mosquée est fermée depuis plus de deux ans par Alpha Condé, alors qu’au bas mot 1.200 fidèles pouvaient prier en même temps.

Je demande au CNRD de nous donner l’aval d’ouvrir ce lieu saint pour que les musulmans puissent en jouir en ce mois de ramadan. Je voudrais aussi qu’on autorise aux commerçants de récupérer les magasins pour leur éviter les accidents qui sont légion dans ce marché.

Votre message à l’endroit du CNRD ?

Je m’en remets toujours au Seigneur et je demande aux dirigeants du pays d’aider le peuple.

