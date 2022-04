Un motel attaqué par des jeunes armés à Yattaya : Joséphine Camara frôle le pire…

CONAKRY-L'auberge « Le Golo » située dans le quartier Yattaya Fossidet, dans la commune de Ratoma, a été la cible d'une attaque orchestrée par un groupe de jeunes en colère pour le moment non identifiés.

Les installations de cet espace de loisir ont été mises à sac, les congélateurs vidés de leurs contenus. Plusieurs autres biens ont été endommagés par ces jeunes en furie qui ont emporté d'autres objets de valeurs, selon la victime interrogée par Africaguinee.com. Les travailleurs et clients du « motel Le Golo » ont échappé de justesse à la mort.

Dans la nuit de ce mardi, 05 avril 2022 aux environs de 20 heures, des jeunes surchauffés ont fait irruption dans l'enceinte de ce complexe hôtelier. Armés de machettes et de cailloux, ils ont saccagé les installations.

Sur les lieux, les constats sont alarmants. Des vitres et chaises ont été cassées, les congélateurs vidés des boissons qui étaient prévus pour la fête de Pâques, un véhicule vandalisé et des biens emportés sous le regard impuissant de la gérante qui a pu observer la triste scène en cachette.

« J'étais dans la petite boîte et j'ai entendu un bruit. Je me suis levée pour voir ce qui se passait dehors. J'ai vu des jeunes qui détenaient des machettes. Je me suis cachée dans la cabine avec mes frères mais ils continuaient à jeter les cailloux. Entretemps, ils nous ont fait croire qu'ils sont repartis. C'est là que nous sommes sortis de notre cachette. Pour la troisième tentative, ils sont entrés dans la vraie boîte mais nous n'y étions plus. On avait reçu une étrangère dans notre motel. Un des jeunes a dit, allons voir dans les chambres.

Ils ont défoncé la porte de la chambre où se trouvait l'étrangère, un des assaillants a dit qu'elle est prostituée. Ils l'ont prise de force et ont confisqué ses téléphones. Dans la foulée, un autre s'est détaché du groupe et s'est dirigé vers ma porte. J'ai éteint la lumière et c'est en ce moment que mon petit frère a crié pour dire que les militaires arrivent. Ils ont tous pris la fuite. Pensant qu'ils allaient encore revenir, je suis allée finalement me cacher derrière la douche », a relaté Joséphine Camara, gérante principale du motel Le Golo.

En ce qui concerne les motifs réels de cette attaque, notre interlocutrice a d'abord précisé que le chef du gang avait eu des altercations avec l'un de ses frères au terrain de football.

« Mes jeunes frères étaient au terrain de football avec un petit groupe du quartier. Il y a eu problème entre eux mais je ne savais rien. Ils sont revenus ici en courant. Je leur ai demandé mais ils ne m'ont rien dit. Le jeune est allé maintenant chercher son clan pour venir nous attaquer », a-t-elle raconté.

Au cours de l'attaque se souvient Joséphine Camara, les jeunes qui proféraient des « insanités » à leur encontre, auraient déploré le fait que leur motel soit ouvert en ce mois de Ramadan.

« Je les voyais. Ils avaient tous des machettes et tous en cagoulés. D'autres disaient, ils n'ont pas fermé le motel. Et l'une des preuves est qu'ils ont traité notre étrangère de prostituée. N'eût été l'arrivée des militaires, ils voulaient envoyer l'étrangère », a déclaré Joséphine Camara qui a frôlé la mort dans cette attaque.

« C'est Dieu qui m'a sauvé sinon, j'ai failli mourir. Je suis blessée un peu partout », dit-elle sous le choc.

Les victimes ont porté plainte et comptent sur les nouvelles autorités pour que justice leur soit rendue.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23