Immersion à Niani, « Mandiana » : Ce qui reste de l’héritage de Soundiata Keïta...

MANDIANA-Niani est l'ancienne capitale de l’empire du Mali, fondé par Soundiata Keïta. Situé sur la rive gauche du fleuve Sankarani, un affluent du Niger, ce lieu emblématique chargé de 300 ans d’histoire n’est plus que l’ombre d’un petit village. Pourtant, entre le XIII è et XIV ème siècles, il était un grand centre de négoce.

Situé à une quarantaine de kilomètres de piste au nord de Mandiana, Niani grade encore certains de ses vestiges. On peut toujours y voir par exemple certaines cases, l'arbre sous lequel s'asseyait Soundiata lors de ses palabres, la colline où il aimait se promener. L’on aperçoit aussi la montagne de Soudjantakourou. Selon les autochtones, c’est là où la charte de kouroukanfouga avait été élaborée.

"La montagne que vous voyez là, c’est là où la charte de Kouroukanfouga a été élaborée par Soundiata Keita et ses conseillers. La plupart de ses décisions étaient prises là-bas pour gérer l'empire Manding, mais de nos jours ce lieu quasiment oublié. Il n’y a même pas d'entretien et l’Etat est totalement absent », déplore Souleymane Keita, un sage de ladite localité.

C’est n’est pas tout. Les deux rivières sacrées de l’ancienne capitale du manding médiéval sont encore là, non entretenues. D’après les habitants, c’est dans ces rivières où Soundiata parlaient avec ses génies. Elles ne tarissaient jamais, nous explique-t-on. Mais de nos jours, ces rivières présentent ont l’air de petits ruisseaux.

"Soudjanta Keita avait vraiment besoin de ses deux rivières que vous voyez. Ce qui se trouve dans ces rivières, ce sont des diables Dozon. Mais actuellement, on entend plus son cri, sinon avant ses diables criaient à tout moment. Jadis, ces rivières ne se tarissaient pas… ».

A Niany, certains vestiges du Roi du manding sont jalousement gardés par les habitants. C’est par exemple le fusil de chasse de Soundiata Keita. Des objects qui ne sont pas valorisés, regrette un notable du village.

« Jusqu’à présent, nous détenons le fusil de chasse de Soudjanta Keita. Mais certains objets ont été transportés au Mali. Ce qui est regrettable, le gouvernement guinéen ne valorise pas ce riche héritage. Sinon, il y a tellement de sites touristiques qui auraient pu être valorisés au bénéfice des populations et de la Guinée toute entière. Hélas », a regretté ce notable de Niani.

Dans le village de Niani, l’arbre millénaire nianikourougeba, est toujours sur place. Selon un sage du village, cet arbre est capable de faire des miracles. « C’est le plus petit arbre du village, mais c’est le plus âgé des arbres dans le manding. Quand Soudjanta Keita a fondé Niani, cet arbre était toujours là. Je vous dis tout ce que vous demandez à cet arbre, il le fera. Après tout, il faudra vernir pour lui exprimer la reconnaissance, sinon il va se retourner contre vous. L’arbre est toujours là. Soundiata avait voulu l’enlever, en vain », confie un sage du village.

Les citoyens de l’ancienne capitale de l’empire du Mali restent aujourd’hui confrontés à d’énormes difficultés notamment liées aux problèmes d’infrastructures sociales de base. Les habitants vivent essentiellement de l’agriculture. "Aujourd’hui, Niani qui était la capitale médiévale du Manding, souffre beaucoup. Ici, il n’y a pas d’eau potable, l’école est dans un état de vétusté hors du commun. Nous sommes vraiment oubliés par le Gouvernement. Il faut vivre ici pour comprendre nos difficultés », soupire Fadjiba Keita, un jeune ressortissant de la localité de Niani.

Manque d’eau

M’ma Saran Keita la porte-parole des femmes de cette localité historique, nous fait part aussi de leur quotidien. « Le manque d’eau nous fatigue énormément ici. Nous ne buvons jamais une eau potable surtout à cette période. Tous les puits ont pratiquement tous tari. Ce qui constitue une source de propagation de maladies hydriques. Et quand les femmes tombent malades, c’est la galère totale. Il n’y a pas de structures de soin appropriés. Nos problèmes sont incommensurables. Nous sommes les laissés pour compte. On ne dirait même pas que nous sommes des guinéens, tellement que nous souffrons. L’Etat est absent à tous les niveaux », explique Saran Keita.

Unique enseignant village, N’Famoussa Camara, le directeur de l’école primaire de Niani, explique à son tour les difficultés de son établissement. « Avant, on avait six enseignants, mais aujourd’hui je suis seul à l’école. Je fais la rotation entre les différentes classes. Mais même ça, le cadre pour bien enseigner n’y est plus. L’état de délabrement de l’infrastructure est très poussé. Il y a même des salles qui n’ont pas de toit en ce moment », décrit l’instituteur.

Tout comme l’éducation, la santé laisse à désirer. Michel Boré Koulako, est le chef de poste de santé du district de Niani fondé par Soudjanta Keita. « Présentement, notre poste de santé est confronté à d’énormes difficultés. Pendant la saison des pluies, on ne peut même pas travailler ici. L’état du bâtiment est piteux. L’eau entre partout, on ne peut pas prendre en charge un patient dans ces conditions », explique le chef de poste de santé de Niani.

Pour la valorisation des sites touristiques, Mamady keita lance une invite au gouvernement. « Je demande humblement au gouvernement guinéen de valoriser nos différents sites touristiques, cette communauté a été un pilier dans l'histoire du Manding, mais l'État est totalement absent ici. On ne bénéficie rien comme aide de la part de l’Etat. L'école qui est délabrée a été construite par un fils ressortissant. On regrette nos réalités. C’est même honteux quand on regarde ce que Niani dans l'histoire du manding. Parfois nos femmes sont obligées de partir jusqu'au Mali pour chercher de l'eau potable. Il faut que le Gouvernement, l’Etat se réveille pour valoriser cette localité historique », appelle Mohamed Camara.

De retour de Niany, Facély Sano

Pour Africaguinee.com