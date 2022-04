Guinée : Kassory, Diané, Bouréma, Damantang... quittent la gendarmerie après leur audition

CONAKRY- L’ancien Premier ministre guinéen, Dr. Ibrahima Kassory Fofana et plusieurs membres de son Gouvernement, ont quitté les locaux de la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, où ils étaient en audition.

Ces barons du régime d’Alpha Condé, déchu le 05 septembre 2021, défilent devant les officiers de police judiciaire de la gendarmerie qui enquêtent sur des faits présumés de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite, corruption.Ce mardi 5 avril 2022, ils étaient presqu’une dizaine.

Notre reporter sur place a pu constater la présence de Dr. Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, Zakaria Koulibaly (Hydrocarbures), Oyé Guilavogui (environnement), Damantang Albert Camara (Sécurité et de la Protection Civile), Bouréma Condé, (administration du territoire et de la décentralisation), Mamadi Camara, (Économie et des Finances), Ibrahima Kourouma (Ville et Aménagement du territoire) entre autres.

Ils n’ont pas accepté de s’exprimer après leur sortie peu avant 17h GMT. Nous apprenons toutefois qu’il n’y aurait pas de pause pour ces anciens collaborateurs du Président Alpha Condé. Ils sont encore attendus demain mercredi 06 avril devant la justice.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com