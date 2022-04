Conakry : Kassory Fofana à nouveau dans les locaux de la Direction centrale des Investigations judiciaires

CONAKRY- L’ancien Premier ministre guinéen, Dr. Ibrahima Kassory Fofana est à nouveau dans les locaux de la Direction centrale des Investigations judiciaires de la gendarmerie Nationale.

L’ancien chef du Gouvernement est arrivé à bord d’une Jeep rutilante, peu avant 12h. Les lieux étaient déjà bouclés par un important dispositif sécuritaire composé de gendarmes.

A son arrivée, M. Fofana a été acclamé par une poignée de partisans venus le soutenir. Ils scandaient « Prési mains propres ».

Le nouveau dirigeant du RPG arc-en-ciel, ancien parti au Pouvoir avait déjà été longuement auditionné lundi 04 avril 2022, avec trois de ses anciens ministres à savoir Dr. Mohamed Diané, Zakaria Koulibaly, Oyé Guilavogui. Ils avaient quitté les lieux en début de soirée.

Ce mardi 5 avril 2022, de nouvelles têtes sont venus grossir leurs rangs. Damantang Albert Camara, ancien ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Bouréma Condé, ancien ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, Mamadi Camara, ancien ministre de l’Économie et des Finances sont les nouveaux sur la liste

Ils seront entendus par les Officiers de Police Judicaire de la gendarmerie, qui travaillent sous l’autorité du parquet spécial de la Crief (cour de répression des infractions économiques et financières). Ces officiers enquêtent sur des faits présumés de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption, enrichissement illicite.

Nous y reviendrons !

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com