Audition des anciens ministres d’Alpha Condé : Damantang, Bouréma, Mamadi Camara…dans les locaux la gendarmerie

CONAKRY-Le « défilé » des anciens ministres du dernier Gouvernement d’Alpha Condé déchu le 05 septembre 2021, se poursuit à la Direction centrale des Investigations judiciaires de la gendarmerie Nationale.

Après la longue audition, lundi 04 avril 2022, de l’ancien Premier ministre Kassory Fofana et trois de ses ministres (Dr. Mohamed Diané, Zakaria Koulibaly, Oyé Guilavogui), ce mardi 5 avril 2022, de nouvelles têtes sont arrivées à la gendarmerie pour répondre à leur convocation.

Damantang Albert Camara, ancien ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Bouréma Condé, ancien ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, Mamadi Camara, ancien ministre de l’Économie et des Finances sont arrivés peu avant 11 heures dans les locaux de la Direction centrale des Investigations judiciaires de la Gendarmerie Nationale (DCIJ-GN).

Ils seront entendus par les Officiers de Police Judicaire de la gendarmerie, qui travaillent sous l’autorité du parquet spécial de la Crief (cour de répression des infractions économiques et financières). Ces officiers enquêtent sur des faits présumés de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, corruption, enrichissement illicite.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com