Pr N’Diouryah : "Le jeûne améliore la fertilité et augmente 10 fois la capacité de défense de l’organisme"

CONAKRY-Le saviez-vous ? Peut-être pas ! Selon le Professeur Abdourahmane N’Diouryah Diallo, enseignant à la faculté de médecine à Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le jeûne augmente 10 fois la capacité de défense de l’organisme et améliore la fertilité chez l’Homme.

Alors que les fidèles musulmans de Guinée ont entamé le jeun du mois saint du ramadan ce samedi 2 avril 2022, Dr. N’Diouryah parle des bienfaits du jeun. Comment l’organisme s’adapte-t-il au jeun ? Quels sont ces effets bénéfiques ?

Dans cette première partie d’une longue interview accordée à un journaliste d’Africaguinee.com, le Professeur Abdourahmane N’Diouryah Diallo, enseignant à la faculté de médecine à Université Gamal et Président SOS hépatite Guinée, apporte des précisions.

AFRICAGUINEE.COM : Le jeun du ramadan a débuté samedi en Guinée. Parlez-nous de l’impact du jeun dans l’organisme ?

PROFESSEUR ABDORAHMANE N’DIOURIAH DIALLO : L’Homme est une machine complète et complexe qui a besoin d’énergie pour faire fonctionner ses différents organes et pour sa coordination générale. Les aliments avalés sont broyés dans la bouche par les dents. Ils sont lubrifiés par la salive et la ptyaline puis progressivement, ils sont transformés en chyme dans l’estomac et dans les intestins selon la nature et la qualité des aliments par différentes substances appelées les enzymes de l’acide chlorique (…). Ceci est très important pour le jeun. Parce que quand on jeûne, la bouche est sèche, il n’y a pas de salive, ni de ptyaline. L’estomac a une capacité de 2,5 à 3 litres selon les individus.

Quand les gens mangent en quantité, ils auront des troubles digestifs tels que : la flatulence, malaise postprandiale. La flatulence par exemple, quand on est ballonné on dégage une mauvaise odeur, des gaz nauséabonds, qui gênent la personne, le milieu, les voisins. Ça peut provoquer la diarrhée, la constipation, selon les cas.

Un autre rappel, il y a 1443 ans que le Prophète Mohamed PSL, dans un hadith, a dit que l’estomac doit être divisé en trois parties quand on mange. Premièrement, le premier tiers doit être occupé par les aliments, le deuxième tiers doit être occupé par l’eau et le troisième est réservé à l’air. Cet air existe dans l’estomac, ça s’appelle la poche air gastrique. Donc, il faut manger un peu, il ne faut pas se rassasier pendant le jeun.

C’est quoi le jeun ?

Le jeun, en islam, est une prescription divine obligatoire à tout musulman qui pratique le coran et la sunna du Prophète Mohamed (PSL). C’est le quatrième pilier de l’islam. C’est un acte d’adoration d’Allah le Tout -puissant, consistant à s’abstenir de manger, de boire la journée et au renoncement de certains plaisirs (des rapports sexuels avec votre épouse). C’est une dévotion physique, mentale et spirituelle.

L’être humain est une machine parfaite créée par Dieu et génétiquement programmé pour jeuner. Dieu a mis le logiciel de jeun dans l’organisme humain. L’organisme est habilité à jeuner à cause du code génétique mis par son créateur au sein de l’organisme. Le Prophète nous a dit ‘’ jeunez, vous aurez la santé’’.

Hippocrate (médecin grec), le père de la médecine moderne nous a conseillés, ‘’ le repos et la diète’’. Il a causé le repos de l’organisme et la diète, donc il a causé le jeun. Il a ensuite dit, ‘’à un corps chargé d’humeur impure, faites-lui endurer la faim, elle assèche et purifie’’. Il n’était pas musulman, mais il a dit que pour les toxines qui sont dans l’organisme, pour les éliminer il faut endurer l’organisme la faim.

Bernard Clavière, un Français a commencé à jeuner à l’âge de 18 ans, il mange un seul repas, celui du soir par 24heures. Il dit que jeuner n’est pas dangereux, mais c’est ne pas jeuner qui est dangereux, selon lui. (Bernard Clavière est âgé de 61 ans en 2022, ndrl)

Dieu a dit qu’il a créé les hommes pour qu’ils l’adorent. Il a recommandé le jeun et c’est le 4ème parmi les 5 piliers de l’islam. Et le jeun, selon les islamologues n’a que des avantages. C’est d’abord le paradis après le jeun. Sur terre, le jeun, après tout c’est la santé. Ce qui veut dire que le jeun est le premier moyen thérapeutique naturel de l’homme. Autrement dit, le jeun est le premier médicament de l’être humain sur cette terre. Et Hippocrate l’a dit, le Prophète a aussi dit, ‘’ jeunez, vous aurez la santé’’. Jeuner n’est pas dangereux contrairement à certaines fausses idées du matérialisme dualistique qui nie l’existence de Dieu.

Actuellement, aux Etats-Unis, en Europe, il y a des clubs de jeun. Parce qu’il ne faut pas oublier que le jeun augmente 10 fois la capacité de défense de l’organisme. De nos jours, aux USA et en Europe, on fait subir le jeu à certaines personnes qui ont des malades incurables telle que le cancer, pour améliorer leur bien-être. Et d’ailleurs, dans certaines universités, le jeun fait partie du cursus universitaire, autrement dit, le médecin doit apprendre à faire jeuner les malades pour qu’ils aient une meilleure santé.

Comment le jeun peut-il augmenter la capacité de défense de l’organisme ?

‘’Jeunez, vous aurez la santé’’, scientifiquement, on peut expliquer. Le jeun est une prescription divine obligatoire. Génétiquement l’être humain est programmé. Il n’y a que des vertus et bénéfices pour la santé des organes, externes et internes. Premièrement, c’est la protection contre les substances nocives des aliments. Le jeun fait le balayage au niveau de l’estomac, les intestins des toxiques. Et c’est la mise au repos. Quand du matin au coucher du soleil on ne mange pas, c’est la mise au repos, la muqueuse de l’estomac des intestins régénère, c’est comme le système utilisé par les agriculteurs au village : on met en jachère une partie du champ qui se repose pendant 5 ans, après on reprend. Donc, quand vous jeuner pendant un mois, la muqueuse de l’estomac, les intestins au niveau du foie, de tous les organes, les cellules repoussent, les vieilles cellules sont détruites.

Une gastrite c’est une lésion, un gros trou, mais après le jeun quand la muqueuse de l’estomac repousse, la gastrite guérie, le trou de l’ulcère se remplit et l’ulcère guérie. Le jeun fait repousser la muqueuse, fait régénérer la cellule, nettoie toutes les toxines au niveau de l’organisme. Et donc il y a une purification, une endurance, un équilibre interne, la prévention des calculs biliaires, il y a une amélioration de la fertilité du jeuneur.

Pour les malades de gastrite, de diabète, d’ulcère, de l’hypertension… qu’est-ce qui est recommandé ?

Ceux qui ont la gastrite, pour eux, c’est particulier. Déjà ils ont régime alimentaire qui est reconnu au niveau mondial : ils ne mangent pas de gombo, de manioc, de l’arachide. Eux, ils doivent couper le jeun avec du riz local ou de la bouillie. Pas de bouillie de manioc. Une bouille sucrée ou salée. Le lendemain avec du riz local, du lafidi avec une bonne l’huile et de la soumbara si ça ne fait pas la diarrhée. Celui qui a gastrite ne remplit pas l’estomac. Et c’est obligatoire, il doit manger quelque chose entre 4H et 5H du matin.

Pourquoi on dit que le jeun soigne la gastrite et les ulcères ? Pour ce faire, il faut que le jeuneur garde le calme. On ne peut pas jeuner et aller regarder Barça vs Réal ou discuter. On vous dit de jeuner, rester calme ou lire le coran, il faut travailler normalement mais surtout garder le calme. Ne pas crier et surtout ne pas cracher, quand vous crachez, vous perdez 1,5 litres d’eau de votre organisme. Plus vous crachez, vous serez déshydratés et vous devenez fatigués. Il faut rester calme. Ne pas être stressé parce que quand on est stressé on peut avoir une gastrite parce qu’il y a une hypersécrétion d’acide qui va ronger la muqueuse de l’estomac et provoquer un trou et même un ulcère. Les gens qui ont la gastrite et l’ulcère, quand ils jeunent correctement, ils vont être guéris à la fin de leur jeun. Je précise que ceux qui ont l’hypertension, c’est aux spécialistes, des bons spécialistes d’évaluer leur tension, de même ceux qui ont le diabète. C’est à eux de leur faire des recommandations.

Comment s’explique cette augmentation de la capacité de défense ?

Ce sont les cellules du foie. Ce sont ces cellules-là qui se multiplient 10 fois. Ce sont des gros défenseurs de l’organisme. Donc, le jeuneur a la défense de l’organisme qui augmente dix fois, son foie se multiplie, ses globules blancs qui défendent l’organisme augmente 10 fois. C’est ce qui fait augmenter l’immunité.

C’est pourquoi les Européens, les Américains utilisent le jeun pour renforcer la défense immunitaire des gens qui ont le cancer ou des maladies. Il est prouvé que l’augmentation dix fois est un indicateur fonctionnel des cellules de lymphocytaire chez le jeuneur. Le jeûne permet d’épurer les toxines accumulées pendant une année. Le jeun n’a que des biens faits physique et psychique. Le foie transforme les molécules liposolubles, il récupère les toxines, les neutralise et les élimine. La bile augmente de quantité, ce qui dissout les toxines. C’est un nettoyage général de l’organisme avec un renforcement de la capacité de défense de l’organisme et avec l’augmentation de la fertilité. Vous allez remarquer, personne n’a fait une étude, mais à la fin du ramadan, il y a beaucoup de grossesses, c’est dû au fait que le jeun augmente la fertilité des hommes et des femmes.

En gros, le jeun est indiqué même dans les cas d’obésité parce que le jeun élimine le mauvais cholestérol, les maladies du tube digestif, les gastrites et les ulcères, les gens qui ont la colopathie, l’anorexie, le jeun c’est leur médicament. Parce que psychologiquement ils sont tranquilles et physiquement leur estomac et intestins sont renforcés, les plaies sont comblées etc. Le jeun est indiqué dans le cancer et les maladies incurables aux États-Unis.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 114