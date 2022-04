Inflation : Que compte faire le Gouvernement face à la flambée des prix ?

CONAKRY-Le pouvoir d’achat des guinéens est sévèrement secoué par la montée en flèche des prix des denrées de première nécessité, en ce début du mois saint de ramadan.

Pourtant, le 25 mars dernier, après de moult tractations avec la chambre de commerce et de l’industrie, le Gouvernement de transition avait fixé les prix des produits de grandes consommations, pour soulager le panier de la ménagère.

Visiblement, cette décision a eu l’effet de feu de paille sur le terrain. Car de nos jours, ces mesures économiques prises par les autorités sont foulées au sol sur les marchés où l’on constate une véritable « anarchie ».

Lire aussi- Riz, huile, ognon...Farine : découvrez les prix fixés par le Gouvernement

Les prix ont pris l’ascenseur. Le chiffres parlent d'eux-mêmes. Le prix d’un sac de riz de 50 kilogrammes se négocie à 350.000 GNF selon la qualité en lieu et place de 300.000 Gnf, annoncés par les autorités. Le sac d’Ognon de 25kg se décroche 190.000 GNF au lieu de 150.000 gnf. Le sac de lait en poudre de 25kg oscille jusqu’à 1 millions Gnf au lieu 750.000 GNF, prix officiel fixé par le Gouvernement.

Que compte faire le Gouvernement face à cette inflation ? Joint par Africaguinee.com ce lundi 4 avril 2022, le ministre Bernard Gomou, a indiqué que des équipes de sensibilisation sont déjà sur le terrain, pour d’abord s’en quérir des réalités.

« Dès que le ramadan a commencé, l’association des consommateurs nous a interpelé sur les réalités des prix. On a dépêché des équipes sur les marchés, pour s’enquérir des réalités. On a demandé deux jours de sensibilisation pour voir comment les choses évoluent. Le marché c’est l’offre et la demande. Donc, il faut qu’on comprenne pourquoi cet état de fait pour qu’on puisse prendre des mesures », a confié cet après-midi à Africaguinee.com, le ministre du commerce de l’industrie et des PME.

D’après nos informations, les opérateurs économiques qui ont signé avec l’Etat des documents pour obtenir des facilités de douane seront mis aussi devant leur responsabilité. Les équipes du ministère du commerce travaillent sur le terrain avec la chambre du commerce, a-t-on appris. Des mesures pourraient être annoncées dès ce mercredi.

A suivre…

Africaguinee.com