Kassory convoqué à la CRIEF ce lundi ? L’avocat de l’ancien Premier ministre précise…

CONAKRY- L'ex Premier ministre guinéen, Dr Ibrahima Kassory Fofana est-il attendu lundi, 04 avril 2022 devant la CRIEF (Cour de répression des infractions économiques et financières) ? Interrogé par Africaguinee.com, l’avocat de Dr Ibrahima Kassory Fofana a apporté des précisions sur cette affaire.

« Le vendredi dernier, on m'avait dit qu'il était arrêté et la semaine d'avant on m'a dit qu'il était convoqué à la CRIEF. En clair, aucune convocation ne lui a été adressée. Donc, il ne peut être à la CRIEF. Chaque semaine on m'interpelle pour me dire qu'il y a ceci ou cela », regrette le bâtonnier.

Kassory Fofana a été porté à la tête du RPG arc-en-ciel, parti fondé par Alpha Condé. Le 28 février dernier, il avait été convoqué à la Direction Centrale des Investigations judiciaires de la gendarmerie où il avait été entendu pendant de longues heures.

Ces derniers jours, les rumeurs deviennent de plus en plus persistantes sur une prétendue convocation du nouveau président du comité exécutif national provisoire du RPG arc-en-ciel. Son avocat maître Djibril Kouyaté qui dément cette folle rumeur soupçonne une cabale ourdie contre son client.

« Certainement il y a quelque chose derrière », déplore-t-il dit. Toutefois, maître Djibril Kouyaté assure que son client garde sa sérénité légendaire. « Il a le moral au beau fixe. Naturellement il est comme ça, c'est sa façon d'être même », a laissé entendre le bâtonnier.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23