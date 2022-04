Suspension de Balla Samoura : Ce qu’on ne vous a pas dit jusque-là…

CONAKRY- Qu’est-ce qui a précipité la suspension du haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire de ses fonctions ?

Alors que le procureur Charles Wright est entré en possession, vendredi 1er avril 2022, de ses véhicules de service, nous venons d'en savoir davantage sur ce qui a accéléré la « sanction » prise à l'encontre du premier "dirigeant" de la gendarmerie.

Pour justifier sa décision de suspendre jusqu’à nouvel ordre le colonel Balla Samoura, le ministre délégué à la présidence, a invoqué comme raison, le non-respect des consignes relatives à la prise de parole publique conformément à l’article 8 du statut et particulier des militaires.

D’après une source généralement bien-informée, l'autre raison est ailleurs. Ce qui a précipité cette décision, c’est l’irruption des officiers de police dans le bureau procureur général Charles Alphonse Wright. Ces agents, venus retirer manu-militari les clefs des véhicules de service Charles Alphonse Wright ont scellé le sort du haut commandant.

Selon notre informateur, le garde des Sceaux ministre des Droits de l’Homme n’avait pas été mis au courant de cette irruption.

« Le garde des sceaux n’était pas informé de l’intervention de la police dans le bureau du procureur. C’est à cause de ces mouvements que le colonel Balla Samoura a été suspendu, sinon il n’aurait pas été suspendu. On s’est dit finalement que si on ne le fait pas, ça pouvait crier plus », explique notre source.

Dossier à suivre...

Africaguinee.com