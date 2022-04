Reconquête du Pouvoir : Kassory Fofana dévoile le plan du RPG arc-en-ciel…

CONAKRY- Comment le RPG arc-en-ciel compte-t-il reconquérir le Pouvoir ? Investi jeudi 31 mars, président du comité exécutif provisoire du RPG arc-en-ciel, l’ancien premier ministre guinéen, a levé un coin du voile, ce samedi 2 avril 2022, sur la stratégie que l’ancien parti présidentiel compte adopter pour reconquérir le pouvoir.

Kassory Fofana qui a présidé l’assemblée générale du parti ce jour a appelé à l’unité et a sonné la mobilisation générale. Il a annoncé que dans les semaines qui vont suivre, le parti va se déployer partout à travers le pays pour redynamiser ses structures, pour se mettre en ordre de bataille pour les futures élections municipales, législatives et présidentielles.

« Dans les semaines qui vont suivre, le parti va se déployer partout pour redynamiser ses structures, pour nous mettre en ordre de bataille pour les futures élections municipales, législatives et présidentielles », a annoncé l’ancien premier ministre.

Appel à l’unité

Alors que son intronisation divise le parti, le président du RPG arc-en-ciel appelle à l’unité et à la solidarité militante. Selon lui, c’est le seul moyen qui peut garantir au parti le succès.

« Dans ce combat, nous devons nous dresser comme un seul homme, essayer de dépasser nos égos personnels, faire appel à ceux qui sont hésitants, expliquer à ceux qui ont du mal à comprendre que seule l’unité peut servir la cause du parti, seule la solidarité militante pourrait nous conduire à plus de succès pour garantir au RPG sa place de parti 1er de Guinée », a-t-il déclaré.

Le Pr. Alpha Condé a laissé un héritage indestructible

Pour lui, la convention tenue jeudi dernier a été l’occasion de montrer au monde que le parti reste debout sur ses deux pieds. « On a démontré à la face du monde que notre champion le Pr. Alpha Condé a laissé un héritage indestructible. Je vais lui rendre hommage pour ce succès et vous exhorter à plus de solidarité, d’engagement militant pour que la vocation de notre parti qui est celle de rassembler les guinéens, qui est celle tuer dans ce pays l’ethnocentrisme, celle d’écarter des réalités guinéennes, la violence sous toutes ses formes.

Que cette vocation puisse être mise en œuvre quelque soit le prix à payer pour que vive la Guinée et pour que notre grand parti puisse rester le parti national et le plus grand parti en République de Guinée », a invité M. Fofana.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com