Dubréka : Le FONIJ et le Ministère de la Jeunesse célèbrent la Global Money Week « Semaine Mondiale de l’argent »

DUBREKA- A l'instar des autres pays du monde, la Guinée n'est pas restée en marge de la célébration de la semaine de l'argent. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports à travers le Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ), a organisé plusieurs activités dans le cadre de la célébration de cet évènement mondial. C’est grâce à l’appui technique et financier de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) et l’UNCDF (Fonds d'équipement des Nations-Unies).

Cette 5ème édition de la Global Money Week (semaine de l’argent) est célébrée sous le thème : « construisez votre avenir, soyez intelligent avec l’argent », avec pour slogan « une jeunesse épanouie, un avenir radieux ». Ailleurs dans le monde, c’est la 10ème édition.

Après son lancement en début de semaine à la radiotélévision guinéenne par une émission TV, le fonds national pour l’insertion des jeunes (FONIJ) a organisé ce mercredi 30 mars 2022, une rencontre d’échange avec les étudiants de l’Institut Supérieur des Arts Mory Kanté de Dubréka ainsi que des jeunes entrepreneurs. Cette activité a pour objectif d’inciter les adolescents, les jeunes à apprendre et à comprendre la notion d’argent, aider les jeunes de l’informel et surtout les familiariser avec des institutions et des banques pour qu’enfin, ils puissent avoir des opportunités de conseils et de partenariats, selon la directrice générale du Fonij.

Cette rencontre d’échanges entre étudiants, jeunes entrepreneurs a été présidée par Mohamed Billy Kaba, secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports, représentant le ministre. Etaient également présent, le Préfet de Dubréka colonel Aboubacar Sidiki Traoré, le maire, le Directeur de l’ISAG Dr Sidafa Camara.

Après les brefs discours de bienvenu du Préfet et du Maire, le Directeur général de l’ISAG Mory Kanté de Dubréka, Dr Sidafa Camara a salué cette initiative. Il a invité étudiants et jeunes entrepreneurs à mettre à profits ce cadre d’échanges afin de pouvoir mieux gérer leur argent et développer leurs activités entrepreneuriales.

Dans son discours, la Directrice générale de FONIJ a rappelé que pendant la dernière semaine du mois de mars 2022, le FONIJ, pour réaffirmer son engagement à promouvoir l’éducation financière, a sillonné certaines écoles et universités de la place à l’effet d’inciter les adolescents et les jeunes aux pratiques d’épargnes et d’entrepreneuriat.

« Le monde est devenu aujourd’hui un village planétaire, c’est pourquoi il faut aller au-delà des considérations classiques et offrir des occasions nouvelles à ces jeunes entrepreneurs un meilleur devenir. Il nous faut adopter des aptitudes entrepreneuriales plus innovatrices dans une approche de collaboration qui ferait intervenir plusieurs compétences plusieurs qualités » a déclaré Mariama Ciré Baldé.

« Nous avons choisi l’Institut des arts de Dubréka parce que nous savons qu’à l’université, beaucoup de jeunes étudiants ont déjà une idée de projet, d’autres mêmes sont des entrepreneurs et veulent évoluer dans ça pour créer d’autres emplois. L’année dernière, nous étions à l‘université Mercure internationale. Cette année c’est cet institut et l’année prochaine se sera une autre mais en fonction des thèmes proposés. Mais bien avant, je dois rappeler que nous avons commencé au lancement par une émission à la télévision nationale. Une initiative qui nous a permis de toucher une grande partie de nos cibles et la population en générale parce que la notion de l’éducation financière touche le monde, pas que les tous petits. L’innovation cette année, avec global money, c’est d’aller vers les tous petits, ceux qui sont dans les écoles primaires, pour les aider à comprendre : c’est quoi l’argent ? comment économiser ? c’est quoi l’épargne ? Mais à côté, il faut toucher les parents qui peuvent aider dans l’éducation financière des enfants », a déclaré Mariama Ciré Baldé.

La directrice générale du Fonij a par ailleurs remercié tous leurs partenaires pour leur soutien aux différentes activités liées à cet évènement, notamment la Banque centrale de la République de Guinée pour son assistance technique et financière, aux autorités administratives et communales de Dubréka.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports a tout d’abord rappelé que la célébration de la semaine mondiale de l'argent au compte de l'année 2022, s'articule autour du thème novateur intitulé : « construisez votre avenir, soyez intelligent avec l'argent ».

A travers ce thème, « le Fonds National pour l'Insertion des Jeunes (FONIJ) et les structures partenaires ont déroulé une gamme variée d'activités qui ont permis aux enfants, adolescents et jeunes entrepreneurs de saisir l'importance de penser à son avenir lors de la prise des décisions financières et ont incité les jeunes à être tournés vers l'avenir.

Il encourage également les organisations participantes à la semaine mondiale de l'argent à penser à l'avenir lors de la planification de leurs activités, offrant une certaine flexibilité pour aborder des questions telles que, la durabilité ou la numérisation des services financiers dans leurs organisations respectives », a-t-il déclaré.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la poursuite d'une dynamique enclenchée par la direction générale du Fonds National pour l'Insertion des Jeunes (FONIJ) qui vise à inculquer à la jeune génération la culture de l'épargne qui sans doute permettra à cette couche d'avoir des connaissances et des compétences financières tout au long de leur vie afin de prendre des décisions importantes.

« Aujourd'hui la sensibilisation autour des questions de l'argent demeure importante parce que les enfants et les jeunes ont besoin des compétences et des connaissances financières adaptées pour prendre des décisions judicieuses. Il est plus important pour les enfants et les jeunes d'être économiquement équipés et autonomes afin de réduire les inégalités et construire un avenir meilleur » dira-t-il

« A la sortie de ces échanges, la Direction Générale d’Insertion des jeunes mettra en place un partenariat avec votre institut, pour votre accompagnement à la fin de vos études, pour vous amener à faire de l’entrepreneuriat », s’est engagé Mohamed Bill KABA, secrétaire général du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Après les deux jours d’échanges avec les étudiants et les jeunes entrepreneurs, ce sera au tour des écoliers de Dubréka. Ils vont avoir un enseignement global sur l’éducation financière à travers les ludiques sur les finances.

Le vendredi 1er Avril, ces mêmes écoliers ont visité le musée de la monnaie guinéenne. A cette occasion, il était question de parler de l’histoire de la monnaie guinéenne de l’ère coloniale à nos jours.

Enfin de journée les élèves ont profité de l’occasion pour visiter le siège du FONIJ. Un important lot de fournitures socolaires a été offert par la Direction générale du FONIJ à ces écoliers. La cérémonie de remise a été présidée par Madame Kouyaté Directrice Nationale de l’emploi jeune du Ministère de la jeunesse.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114