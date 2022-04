Témoignage pathétique de Mory Condé : "Mon grand-père et ses quatre épouses furent fusillés à Kindia…"

CONAKRY-Le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation a fait un témoignage pathétique ce jeudi 31 mars 2022. Mory Condé qui s’exprimait au Palais Mohamed V, a raconté une histoire qui « fend le cœur ». La tienne.

Devant une assistance « médusée », il explique que son grand-père et ses quatre épouses avaient été fusillés en 1985, à la suite de la prise du pouvoir par l’armée dirigée à l’époque par le clonel Lansana Conté.

Treize ans plus tard (1998), son père a été arrêté à Banankoré à cause de ses convictions politiques puis emprisonné. Sa maman qui essayait de lui venir en aide est tombée à la suite d’une hémorragie. Le ministre Mory Condé, pense que la seule issue est d’accorder le « pardon » pour le bien du peuple. Car, dit-il, chacun a dû subir des atrocités d’une manière ou d’une autre.

« En 1985 à la suite de la prise du Pouvoir par l’armée, dirigée par le colonel Lansana Conté, mon grand-père et ses quatre épouses furent fusillés à Kindia. En 1998, mon papa fut arrêté à cause de ses convictions politiques, puis emprisonné à Banankoro, ma maman qui tentait de lui venir en aide a subi le même sort. Elle est tombée finalement à la suite d’une hémorragie interne.

Chacun d’entre nous dans cette a dû être victime des persécutions pour des raisons diverses, à dû être coupable. En dépit de cela, avec ce que le colonel Mamadi Doumbouya nous a enseigné le 05 septembre lors de sa prise de parole et le 22 mars passé lors du lancement des assises nationales, nous devons ouvrir nos bras à ceux qui nous ont fait subir des atrocités à nos parents biologiques ou à nos grands-parents. Et d’accorder notre pardon devant Dieu et devant notre conscience.

C’est ce qui peut soulager notre peuple".

A suivre...

Africaguinee.com