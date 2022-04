Mamadi Doumbouya : "Nous n’aurons aucune excuse face à l’histoire si ce processus échoue…"

CONAKRY-La réussite de la transition "tient à cœur", Mamadi Doumbouya. Le président de la transition qui a reçu le « cadre méthodologique » de la tenue des assises nationales, a interpelé les membres du CNA (comité national des assises), dirigé par les religieux monseigneur Vincent Koulibaly et l’imam Elhadj Mamadou Saliou Camara. Le colonel Doumbouya a averti que si ce processus échoue, les dirigeants actuels n’auront aucune excuse.

« Je sais que vous avez la capacité de mettre par-dessus tout, les intérêts supérieurs de notre pays. Cette épreuve de vérité est très importante pour la conscience collective et l’avenir de notre chère Nation. Je vous invite à fédérer pour permettre le plus grand nombre de nos compatriotes à se libérer par la parole, à s’affranchir du fardeau d’un passé et participer à la refondation de notre pays », a déclaré le président de la transition.

Il espère que le « Cadre méthodologique ainsi que le calendrier et le questionnaire » établis par le CNA permettront à coup sûr de cerner l’ensemble des préoccupations et propositions de solution des guinéens d’où qu’ils se trouvent.

« Nous n’aurons aucune excuse face à l’histoire si ce processus échoue. Cette vision se résume en quelques mots : une Guinée rassemblée, une Guinée unie, une Guinée où l’ethnie ne sera plus un facteur de division et de violence, une Guinée où les diversités seront nos atouts, une Guinée forte et fière », a-t-il dit.

L’atteinte de ces objectifs passera inévitablement par la conduite de ces assises avec méthode, manière, abnégation, courage, détermination, le tout dans l’inculisivité, a-t-il ajouté.

C’est pourquoi, « je vous invite à tendre la main et à mobiliser l’ensemble des composantes de notre grande Nation pour des assises réussies à la hauteur des attentes et aspirations du peuple de Guinée. Vous aurez des moments de doute et d’incertitude que le seul sens de responsabilité et de patriotisme vous permettra de surmonter toutes les difficultés. Je puis vous garantir de tout mon soutien et celui de mon Gouvernement », a assuré le chef de la junte.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com