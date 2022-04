La Banque Islamique de Guinée (BIG) vole au secours de la Brigade de recherche de la gendarmerie de Kipé...

CONAKRY-Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de responsabilité sociale et environnementale « RSE », la Banque Islamique de Guinée (BIG) a fait un important don de matériels informatiques à la Brigade de recherche de la gendarmerie de Kipé, ce jeudi 31 mars 2022.

Le don de cette banque citoyenne est composé de cinq (5) ordinateurs bureautiques, deux (2) imprimantes, une table de conférence de 15 places et deux fauteuils haut dossiers. La cérémonie de remise a été présidée par le Directeur général adjoint de la Banque Islamique de Guinée et la Cheffe d'agence de la BIG à Kipé. Cette donation permettra à coup sûr à cette unité de gendarmerie de renforcer ses capacités opérationnelles et pouvoir accélérer le traitement des procédures.

Mamadou Lamarana Barry a indiqué que ce geste concrétise les relations de bon voisinage entre la gendarmerie de Kipé et la nouvelle agence de la BIG sise à Kipé.

"C'est suite à la visite de vos locaux par le Directeur général durant la période de construction de notre agence ici à Kipé que nous avons pris connaissance de vos besoins. Avec les responsables de la Brigade de recherches, nous avons étudié la possibilité de doter des équipements de bureaux et des matériels informatiques à cette brigade. L’objectif est de permettre davantage aux travailleurs de cette unité de faire pleinement leur travail de façon efficace et efficiente. La Banque islamique sera toujours à vos côtés pour pouvoir améliorer vos conditions de travail", a expliqué le Directeur Général Adjoint de la Banque Islamique de Guinée.

Au nom du Haut-commandement de la Gendarmerie, le Colonel Amine Fofana a remercié la Banque Islamique de Guinée pour ce geste envers cette unité de la gendarmerie. Selon lui, ces matériels informatiques vont permettre à cette unité de la gendarmerie de travailler efficacement dans le traitement diligent des procédures.

"Nous vous disons très sincèrement merci pour ce geste. Vous avez contribué à améliorer efficacement le bon fonctionnement de notre unité. Ces équipements vont nous permettre à être vraiment rapide dans la diligence des procédures. Vous pouvez compter sur nous. Dans le cadre du bon voisinage, de nuit comme de jour, nous serons à tout moment à votre écoute et nous serons toujours prêts à répondre à vos sollicitations. Nous vous garantissons que ces matériels que vous venez de mettre à nos dispositions seront utilisés à bon escient. Nous veillerons à ce que ces appareils soient utilisés à très bon escient", a fait savoir le Directeur central des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale.

Il appelle le généreux donateur à étendre son action aux autres Brigades de recherche. "Ce n'est pas l'unique Brigade de recherche, il y a d'autres qui sont en manque de matériels informatiques. Si vous pouvez continuer à élargir vos gestes dans d'autres unités, ça nous fera plaisir et cela va nous amener à mieux qualifier notre travail", a lancé le Colonel Amine Fofana.

