Guinée : Réajustement des produits pétroliers…

CONAKRY-La Société Nationale des Pétroles (SONAP) placée sous la tutelle de la présidence de la République a présenté ce 1er avril 2022, la nouvelle structure des prix des produits pétroliers en Guinée.

Cette mesure prise par le comité paritaire des produits pétroliers qui entre en vigueur à partir de ce vendredi, 1er avril 2022 sera appliquée à plusieurs régies financières et institutions.

Les prix officiels se présentent comme suit :

Marché TTC Réseau : Essence 10.000GNF, Gasoil 10.000 GNF et Pétrole 10.000 GNF

Marché TTC Hors Réseau : Essence 10.000 GNF, Gasoil 10.000GNF et Pétrole 10.000GNF

Marché exonéré et soutes locales : Gasoil 15100 GNF

Marché minier : Gasoil 15500 GNF

Ambassades : Essence 11700 GNF, Gasoil 12900 GNF et Pétrole 12.000 GNF

Soutage international : Gasoil 9000 GNF

Marché EDG : Gasoil 13.000GNF

Marché SEG : Gasoil 13.000GNF

Pour veiller à l’application stricte de cette mesure, Dr Lancinè Condé ministre de l’Economie des Finances et du Plan a donné des instructions à la Direction Générale des Douanes, la Direction Générale des Impôts, la Direction Générale de la Société Nationale des Pétroles et les Sociétés Pétrolières portant sur le réajustement des droits et taxes liquidées suivant le régime TTC et afférents à la mise en consommation des produits pétroliers (Essence, Gasoil et Pétrole).

Ces réajustements de droits seront effectués sur le montant de la TSPP et des autres droits et taxes calculés sur chaque litre de produits pétroliers sorti sous le régime TTC (Marché TTC réseau et marché TTC hors réseau) selon le détail ci-après :

TSPP GNF / litre : Essence -250 ; Gasoil -150 et Pétrole -300

DD : Essence -1531, Gasoil -1733 et Pétrole -1672

TEN : Essence -75, Gasoil -86 et Pétrole -83

RTL : Essence -153, Gasoil -173 et Pétrole -167

Déduction complémentaire : Essence -1672, Gasoil -2897 et Pétrole -1933

Cette instruction s’applique exclusivement aux liquidations sur les mises en consommation de produits pétroliers sous le régime TTC (marché TTC réseau et marché TTC hors réseau) pour compter du 01 mars 2022.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 623 06 56 23