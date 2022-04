Guinée : La coopération néerlandaise signe avec le Gouvernement un contrat de 60 millions d’euros pour l’exécution du Projet des 5 Ponts à Conakry

La coopération néerlandaise a signé avec le ministère des Infrastructures et des Transports et le ministère de l’économie et des Finances un contrat pour l’exécution du Projet des 5 Ponts à Conakry pour un montant de 60 millions d’euros.

Avec le programme DRIVE, « Development Related Infrastructure Investment Vehicle », les Pays Bas font d’une priorité la construction d’infrastructures durables dans leurs pays partenaires, dont la Guinée avec le Projet des 5 Ponts.

Dans le cadre de ce projet, l’entreprise néerlandaise Ballast Nedam International Projects a signé un contrat avec le Ministère des Infrastructures et des Transports ainsi que le Ministère de l’Économie et des Finances pour la construction des 5 ponts financé par Invest International. Les travaux s’étaleront sur 30 mois dans les différentes localités des 5 ponts : Kissosso, Demoudoula, Kassongna, Kiroti, Kakimbo.

Pour Son Excellence Mme Joan Wiegman, Ambassadrice des Pays-Bas à Dakar : « Ce projet constitue un important projet pour la Guinée, et nous espérons que les travaux pourront ainsi commencer rapidement. Nous sommes heureux d’assister à la concrétisation de ce projet qui s’inscrit dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) que la coopération néerlandaise souhaite soutenir.»

Pour Fadi Wazni, Consul Honoraire des Pays-Bas en Guinée, « C’est un projet important qui va améliorer le quotidien d’un très grand nombre de guinéens dont les déplacements vont être facilités. Les bénéfices des infrastructures vont de la création d’emplois pour leur construction et leur entretien à la capacité des infrastructures de générer des activités économiques. En améliorant l’accès des communautés aux villes, à l’éducation et à l’emploi, les infrastructures, notamment de transport, participent à la réalisation des objectifs économiques nationaux.»

Pour les habitants de Conakry et de sa périphérie, ces 5 nouveaux ponts vont changer leur quotidien, permettant notamment de désengorger la circulation dans une zone où le trafic est toujours très élevé avec une meilleure interconnexion des différents réseaux routiers.