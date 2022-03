Fin des travaux de la 19ème Assemblée Générale des régulateurs : Sékou Oumar Barry prend la tête de l’ARTAO

CONAKRY-Les travaux de la 19ème Assemblée Générale de l’Association des Régulateurs des Télécommunications de l’Afrique de l’Ouest (ARTAO) ont pris fin ce jeudi, 31 mars 2022 à Conakry. Au terme de trois jours d’échanges (29-31 mars 2022), de fortes résolutions ont été prises pour booster les ARPT de la sous-région. La mise en place d’un nouveau bureau du comité exécutif dont la présidence est revenue à la Guinée, a notamment ponctué la rencontre de Conakry.

Ce fut une rencontre de partage d’expériences entre les régulateurs des télécommunications de la sous-région ouest-africaine réunis à Conakry dans le cadre de la 19ème Assemblée générale de l’ARTAO. En sa qualité de nouveau président de cet organe, Sékou Oumar Barry, Directeur Général de l’ARPT Guinée est revenu sur les recommandations issues de cette rencontre tenue en Guinée pour la première fois.

« Ces trois jours de travaux ont essentiellement été couronnés par des résolutions qui vont nous permettre de voir une autre dimension de la régulation dans la sous-région. Le plan d’action stratégique a été élaboré, adopté sous réserve de quelques modifications. Dans trois mois, nous allons procéder à une Assemblée Générale extraordinaire pour la validation finale de ce plan », a-t-il dit.

Pour rendre le secteur des télécommunications plus dynamique en Afrique de l’Ouest, le nouveau président de l’Association des Régulateurs des Télécommunications de l’Afrique de l’Ouest a dévoilé son ambition au cours de son mandat.

« Sur ce mandat, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Un des sujets qui a été discuté et qui nous tient à cœur, c’est par rapport au free roaming dans la sous-région. Nous allons en faire une priorité car, c’est très important pour nos consommateurs. On a aussi l’harmonisation de certains procédés de régulation qu’on va essayer de mettre en place dans toute la sous-région. Et, beaucoup d’autres projets dont la lutte contre la cyber-sécurité seront communiqués une fois que le plan d’action est validé », a annoncé Sékou Oumar Barry Directeur Général de l’ARPT Guinée.

Pour sa part, Issaka Alhabibou chef service règlementation à l’Autorité malienne de régulation des télécommunication, TIC et des postes dont le pays assure la vice-présidence ; s’est félicité de la pertinence des sujets abordés à la 19ème AG de l’ARTAO tenue en Guinée. Car selon lui, il y a longtemps qu’ils peinaient à se rencontrer pour parler de plusieurs thématiques qui, finalement ont été passées au peigne fin.

« Vu l’importance des sujets qui ont été débattus, nous avons adopté beaucoup de résolutions tendant à une refondation même de la structure de l’organisation. Et cela va nous permettre d’avoir une organisation mieux outillée pour aborder les véritables questions sur l’économie numérique en Afrique de l’ouest », a fait savoir le vice-président de l’ARTAO.

Le nouveau bureau du comité exécutif de l’Association des Régulateurs des Télécommunications de l’Afrique de l’Ouest (ARTAO) se compose comme suit : présidence (Guinée), 1ère vice-présidence (Mali), 2ème vice-présidence (Sierra Léone).

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 623 06 56 23