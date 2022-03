Téléphonie mobile : Itel lance son nouveau smartphone "A58"...

CONAKRY- Carlcare Service, a procédé ce mardi 29 mars 2022, au lancement du nouveau smartphone de la marque Itel appelé « A58 ».

Le A58 est un smartphone « entrée de gamme » doté d’une batterie d’une puissance de 4000 mAh. Il sera mis sur le marché guinéen à partir de la semaine prochaine pour le bonheur des amoureux de la marque Itel.

En mode veille, la batterie de ce nouveau smartphone fait 28h. 121 heures d’écoute de musique non-stop, 27 heures d’appels non-stop. Ce n’est pas tout. L’utilisateur du A58 peut lire des vidéos non-stop pendant 15heures.

Facile à tenir, le A58 a une taille de 6,6 pouces avec un plan écran HD Water drop. En plus de l’empreinte digitale, ce smartphone innovant à la pointe de la technologie dispose aussi de la reconnaissance faciale et d’une caméra avant et arrière de 5MP.

Le téléphone A58 a une grande capacité de stockage de 16 GB plus 1GB de ram, extensible jusqu’à 64GB. La marque itel A58 a deux possibilités pour prolonger la durée de vie de la batterie, soit dans le paramètre du téléphone ou dans phone master.

Dans son intervention de circonstance, le Directeur Général de Carlcare Service, l'entreprise qui représente la marque de téléphone itel en Guinée, a vanté les qualités de ce nouveau produit.

"Le téléphone Itel A58 est un smartphone d’entrée de gamme qui offre le meilleur rapport qualité et prix pour le consommateur Guinéen. C’est un téléphone qui est un condensé de technologie mais à un prix très abordable. Donc, nous sommes là ce soir pour vous informer que ce nouveau téléphone est sur le marché et à partir du lundi (04 mars 2022) vous pouvez l’acheter sur tous les points de vente habituels. N’ayez pas peur, la qualité du téléphone est bonne et le prix est très abordable. Donc, j’invite tous les consommateurs à aller par curiosité regarder ce produit et je suis convaincu qu’ils vont l’acheter par conviction", a expliqué Kenmoe Jacques avant de revenir sur la particularité du A58.

Les grandes innovations de l’A58

"La grande innovation de l’A58 se situe au niveau de la batterie. Pour un téléphone d’entrée de gamme, avoir 4000mAH de batterie, c’est quand même inédit. On a aussi l’écran qui est beaucoup plus grand qui a 6.6 pouces", a expliqué le Directeur Général de Carlcare Service itel tout en ajoutant que "ce lancement a été fait sur la base de deux (2) produits, le A58 vient en deux (2) produits : A58 simple et le A58 pro. Deux smartphones de même série mais avec des caractéristiques différentes" a-t-il ajouté.

L'ambassadeur de la marque itel en Guinée a de son côté expliqué que l'entreprise Carlcare Service l’a honoré. Ansoumane Traoré alias Anst-Crazy promet de faire la promotion du A58 avec l'ensemble de ses fans.

"Je suis vraiment satisfait et c’est un grand honneur pour moi de faire la promotion de la marque itel qui n’est pas une petite marque. Si je suis aujourd’hui l’influenceur chez la marque du téléphone itel, je crois que c’est une belle chose. Je suis bien honoré et c’est une lourde tâche mais je vais l’accomplir avec tous mes abonnés, avec tous mes fans et avec tous ceux qui me suivent à travers le monde. Je vais apporter ma petite touche pour la promotion de cette marque A58", a laissé entendre l'artiste Anst-Crazy.

Cette cérémonie était également une occasion pour itel Guinée de récompenser ses meilleurs clients à travers le pays. Après le lancement du nouveau smartphone A58, itel a profité pour décerner des satisfécits et beaucoup d'autres cadeaux dont entre autres, des postes téléviseurs, des micro-ondes... à ses meilleurs clients.

"C’est vraiment une satisfaction, c’est un plaisir énorme parce que ce n’est pas quelque chose de facile et ce n'est pas donné à n'importe qui d'être récompensé en tant que meilleur vendeur de marque de téléphone itel en Guinée. Je profite donc pour remercier mes clients parce que sans ceux-ci, cela n’aurait pas pu arriver. Je remercie aussi tout le staff de itel parce qu'ils m'ont accordé un soutien extraordinaire et je leur demande de continuer toujours d'aller vers la bonne qualité", a remercié Mouctar Diallo, un des vendeurs lauréats qui a été récompensé par itel.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023