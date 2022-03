Modernisation de l’état civil : le ministre Mory Condé fixe le cap…

CONAKRY-La première session du comité de pilotage de la modernisation du système de l’état civil et de l’identification des personnes physiques en Guinée s’est tenue ce mercredi, 30 mars 2022.

Présidée par le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, cette séance a enregistré la participation de plusieurs membres du gouvernement ainsi que les partenaires techniques et financiers qui appuient ce projet.

La réforme du secteur de l’Etat civil est l’une des priorités du gouvernement de transition. Depuis le 05 septembre 2021, des progrès ont été réalisés dans le cadre de la réforme et la modernisation du système de l’état civil guinéen. Selon le ministre Mory Condé, il s’agit de :

L’érection de la Direction Nationale de l’état civil en un EPA, l’Office National de l’état civil et de l’identification des personnes (ONECI) ;

La mise en place d’une commission juridique pour la rédaction des avant-projets des textes législatifs et règlementaires ;

Le décret portant organisation et fonctionnement de l’Office National de l’état civil et de l’identification et

La création d’un comité de pilotage de la modernisation de l’état civil et de l’identification (COPMECI).

« Le principal objectif de cette nouvelle et ambitieuse vision est de pouvoir enregistrer systématiquement tous les faits de l’état civil, établir l’identité des personnes à travers des documents légaux. Tels que les actes de naissance, de mariage ou de décès afin de justifier et de clarifier l’exercice des droits qui se rattachent à tous ces actes juridiques. Notamment dans l’exercice de la citoyenneté, l’accès aux documents d’identité, la mobilité dans les règles et les normes, la fourniture des services sociaux de base de qualité ou l’accomplissement du droit de vote », a déroulé le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Le comité de pilotage qui est placé sous la présidence du ministre Mory Condé regroupe les départements sectoriels impliqués dans l’enregistrement des faits d’état-civil, l’identification des personnes physiques ainsi que les partenaires techniques et financiers.

