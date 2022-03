Convention du RPG arc-en-ciel : Damaro annoncé au poste de 1er vice-président après Kassory

CONAKRY-La convention extraordinaire du RPG arc-en-ciel annoncée ce jeudi 31 mars 2022 pourrait réserver de grandes surprises. D’après nos informations, l’honorable Amadou Damaro Camara, un des poids lourds du parti, dont la présence était « incertaine » pourrait être finalement être de la partie. Et pour cause, les négociations de dernière chance pilotées par des jeunes volontaires de l’ancien parti au pouvoir auraient porté fruit.

L’ancien président de l’Assemblée Nationale aurait donné son « accord » de participer mais à condition que le « tort » qui a lui été infligé soit corrigé et qu’on lui reconnaisse sa place.

« On est venu lui (Damaro Camara, ndlr) faire des propositions et qu’il accepte d’être le premier vice-président du comité exécutif provisoire. Il a accepté mais à condition qu’on le rétablisse dans ses droits et qu’on lui reconnaisse sa place », confie à Africaguinee.com, une source ayant participé à la « médiation ». « Hier on les (les hauts dirigeants du parti, ndlr) avait avertis. S’ils ne s’entendent pas, il n’y aurait pas convention. Parce qu’ils voulaient mettre tout le monde devant le fait accompli », ajoute notre informateur.

« Une réunion a été organisée au siège. On a fait le compte aux autres (cadres). Certains ont accepté le principe. Une délégation est partie fait le compte rendu chez Kassory. Tidiane Traoré, Hadja Nantou, Kory Kondiano, Saloum Cissé…dès qu’on leur a fait part respectueusement de la proposition, ils ont accepté. Toutefois Bantama Sow, Sékou Souapé, Lansana Komara sont réservés », précise notre source.

Joint ce soir par Africaguinee.com, un autre membre du bureau exécutif du parti a été plus tranchant notamment sur le cas Damaro. « Ceux qui acceptent de se rassembler seront rassemblés. Mais à l'impossible nul n'est tenu. Il y a des gens quand ils décident de partir quoi que vous fassiez ils partiront. Donc, si certains se placent dans ce cas de figure, on ne pourra rien. Il y a des vice-présidents mais il n'y a pas d'ordre protocolaire (1er, 2ème, 3ème vice-président).

Vous pensez que moi je n'ai pas la légitimité nécessaire ou le militantisme qu'il faut pour assurer la fonction du 1er vice-président, ou bien que Sow, Komara, Saloum ou quelqu’un d’autre n’a pas ce droit ? Les gens se donnent un peu trop de poids. Mais le poids d'un homme politique c'est comme dans la circulation. Les gros camions, on ne connaît leur poids que quand ils montent sur la bascule », a précisé cette source.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com