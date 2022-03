Concours National de Dissertation de la Fondation UBA : les douze finalistes sont connus

Lancé le 27 Février 2022, le Concours National de Dissertation (NEC) est une initiative de la fondation UBA dont le but principal est de promouvoir la lecture et la culture de la dissertation au niveau des élèves du collège et du lycée.

Durant un mois, ce sont des milliers d’élèves qui ont compéti autour du sujet : “Si vous étiez de la transition, Colonel Mamady Doumbouya, quelles réformes mettriez-vous en place en Guinée ? ».

Après correction, douze (12) élèves dont chacun recevra un ordinateur portable, ont été retenus pour la grande finale à l’issu de laquelle les trois (3) meilleurs recevront des bourses d’étude d’une valeur de dix (10) millions chacune.

Nous vous invitons à découvrir la liste des douze (12) finalistes du concours :