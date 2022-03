Charles Wright : "Entre l’abus et la loi, j’ai préféré le respect la loi…"

CONAKRY-Suspendu de ses fonctions ce mardi 29 mars 2022 pour "faute disciplinaire", le procureur Charles Alphonse Wright a réagi.

Le désormais ancien procureur général de la cour d’Appel indique qu’entre l’abus et la loi, il a préféré le respect la loi.

« Entre l’abus et la loi, j’ai préféré le respect la loi. Entre l’injustice et la justice, j’ai choisi la justice. Entre ma fonction et ma personne, j’ai choisi ma fonction », a réagi le magistrat.

Sur sa page facebook où il s’est exprimé, il a formulé une prière pour le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya.

« Que Dieu veille sur le président de la transition pour accomplir sa mission au service du peuple épris de justice ».

Tout comme lui, le colonel Balla Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire est suspendu de ses fonctions jusqu’à nouvel ordre.

Il lui a été reproché pour non-respect des consignes relatives à la prise de parole publique conformément à l’article 8 du statut et particulier des militaires.

Africaguinee.com