Bachir Diallo : "Lorsqu’un manifestant ouvre le feu sur un policier…"

CONAKRY-Le ministre de la Sécurité et de la protection civile a abordé ce mercredi 30 mars 2022, la problématique du maintien d’ordre en Guinée. Bachir Diallo qui s’exprimait en marge de l’ouverture des « journées portes ouvertes » sur la sécurité a laissé entendre que les policiers ne sont pas censés exécuter un « ordre illégal ».

« Ce n’est pas les hommes qui doivent être forts, mais plutôt les institutions. Quand les institutions sont fortes, lorsque quelqu’un refuse d’exécuter un ordre qu’il estime illégal, il est protégé. Si ce n’est le cas, il est mort lui-même. Les forces de police et de défense sont au service du Politique. Mais le si Politique dit qu’il veut ça, allez faire ci et çà…ça veut dire que c’est lui qui est fort à la place des institutions. C’est ce qu’il faut inverser », a expliqué le ministre de Sécurité.

Bachir Diallo relève cependant que dans le cadre de la légitime défense, lorsqu’un manifestant ouvre le feu de façon délibéré sur un policier, ce dernier est dans la légitime défense.

« Mais cette légitime défense doit se justifier. Si le maintien d’ordre se fait de façon dont on l’a expliqué, il y a zéro mort sauf dans le cas de la légitime défense. Mais même là, si on tire sur vous de façon à ne pas vous tuer, vous tirez sur lui de façon à ne pas le tuer…Tous les citoyens qui se sentent abusez, venez voir l’inspecteur général de la police, que vous ayez des preuves ou pas. On essayera de savoir et on agira conséquemment », a indiqué Bachir Diallo.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com