Vers le retour du roaming : L' annonce forte de la ministre Aminata Kaba

CONAKRY-Le constat est patent. Émettre des appels à l’extérieur coûte énormément cher. Les tarifs exorbitants ne permettant pas à tout le monde de joindre ses proches qui vivent hors de la Guinée. Et même ceux qui vont pour des missions en dehors du territoire guinéen, sont obligés de s’offrir une carte SIM du pays d’accueil pour pouvoir communiquer à moindre coût.

Pour pallier cet épineux problème, la ministre des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique a fait une annonce forte ce mardi, 29 mars 2022. A l’occasion de l’ouverture des travaux de la 19ème Assemblée Générale de l’ARTAO, Aminata Kaba a fait savoir que les nouvelles autorités de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) vont inscrire le retour du free roaming à l’ordre du jour.

« J’ose espérer que le roaming va redémarrer parce que, je sais que ça avait été arrêté à un certain moment. Mais avec la nouvelle équipe de l’Autorité de Régulation, je pense qu’on va remettre ça à l’ordre du jour. Il est assez important que les tarifs puissent baisser d’abord pour la Guinée mais aussi pour les consommateurs de la sous-région ; et favoriser l’accès à la communication de façon générale. Que ce soit au niveau des données ou de la voix, il est important que les populations bénéficient de prix avantageux et compétitifs pour pouvoir communiquer comme s’ils sont chez eux.

Lorsque les Guinéens quittent la Guinée pour aller en Sierra Léone ou au Nigéria, qu’ils puissent bénéficier de tarif préférentiel dans le pays hôte. En ayant la possibilité d’appeler mais au tarif local même étant en dehors de la Guinée. C’est très avantageux (…). Vous pouvez être joignable à tout moment. C’est un avantage énorme sur lequel il est important de capitaliser pour le bien-être de nos populations dans la sous-région », a lancé madame Aminata Kaba, ministre des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 623 06 56 23