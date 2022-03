Télécoms : Ouverture à Conakry de la 19ème assemblée générale de l’ARTAO

CONAKRY- C’est une première en République de Guinée. L’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) organise la 19ème Assemblée Générale Annuelle de l’Association des Régulateurs de Télécommunications de l’Afrique de l’Ouest (ARTAO).

Le lancement officiel des travaux qui vont s’étendre sur trois jours (29-31 mars 2022), a été fait ce mardi, 29 mars 2022 par madame Aminata Kaba, ministre des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique.

La capitale guinéenne abrite depuis ce mardi, 29 mars 2022, la 19ème Assemblée Générale de l’ARTAO dont le but est d’examiner et d’adopter le plan stratégique de cette organisation sous-régionale pour les trois prochaines années. La Guinée qui jusque-là occupe la vice-présidence de l’ARTAO, aura la charge à partir du 1er avril 2022 de prendre la présidence pour une durée d’un an.

« Il était normal que la 19ème assemblée générale se tienne en Guinée. Les autres pays nous ont fait confiance en décidant que ça se passe chez nous et nous en sommes très heureux. Cette rencontre va nous permettre d’harmoniser nos points de vue et de voir comment les opérateurs fonctionnent dans les autres pays. C’est vraiment une session d’échanges pour prendre le meilleur de chaque côté, de voir quelles sont les difficultés que les autres pays traversent, quelles sont les choses qui ont été mises en place et qui marchent très bien et qu’on peut harmoniser à travers la sous-région. Le but ultime de la régulation est de faire ce qu’il y a de mieux pour les consommateurs », a déclaré Sékou Oumar Barry, Directeur Général de l’ARPT Guinée.

Abondant dans le même sens, Umar Garba Danbatta président de l’ARTAO est revenu sur les points qui seront débattus au cours de cette 19ème assemblée générale.

« Beaucoup de points seront abordés pendant les trois jours notamment le rapport du Secrétaire Général. Une démarche qui va consister à faire le bilan des activités réalisées. Ensuite, nous allons mettre en place un plan stratégique qui va aborder tous les paramètres nécessaires afin d’avoir des ARPT plus efficaces pour faire face aux différentes préoccupations. Il s’agira également de faire en sorte que les ARPT de la sous-région puissent fonctionner à l’image des ARPT des pays développés. Enfin, cette rencontre de Conakry sera une occasion pour nous de renforcer la capacité des travailleurs des différentes ARPT », a dit le Nigérian qui va passer le témoin à partir du 1er avril prochain à Sékou Oumar Barry, Directeur Général de l’ARPT Guinée.

En procédant à l’ouverture officielle des travaux, madame Aminata Kaba ministre des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique a précisé qu’il est important que les régulateurs de la sous-région se rencontrent régulièrement. Car selon elle, le partage d’expériences issu de ces rencontres peut avoir des avantages sur les consommateurs des différents pays membres de l’ARTAO.

« C’est une réunion d’experts du secteur mais aussi et surtout tout ce qui est meilleure pratique de la sous-région de façon commune. Supposons par exemple qu’il y a des décisions à prendre concernant la qualité des services, ils discutent des avantages, des inconvénients et comment le faire. Pour nous, c’est assez important parce que, tout ce qui est amélioration de la qualité des services c’est d’abord pour le bien-être des populations et ça permet aussi de contrôler ce que les opérateurs font au quotidien », a-t-elle dit.

Il faut que rappeler l’Association des Régulateurs de Télécommunications de l’Afrique de l’Ouest (ARTAO) a été créée en 2002. Elle regroupe 16 Etats membres dont 15 de la CEDEAO plus la Mauritanie.

