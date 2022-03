Simandou : La CEG-GUI, la CCIAG… félicitent le Gouvernement guinéen

CONAKRY-Dans une déclaration commune lue ce mardi 29 mars 2022, la Confédération Générale des Entreprises de Guinée, la Chambre de Commerce, d’Industrie et de l’Artisanat et le Mouvement Syndical ont félicité le Gouvernement de la transition pour la signature de l’accord-cadre tripartite de 15 milliards de dollars avec WCS et Rio Tinto pour l’exploitation du gisement de fer de Simandou. Africaguinee.com vous propose ci-dessous le contenu de cette déclaration consécutive à l’unification des structures patronales du pays.

La Confédération Générale des Entreprises de Guinée, la Chambre de Commerce, d’Industrie et de l’Artisanat et le Mouvement Syndical saluent et félicitent le Gouvernement ainsi que les partenaires Rio Tinto et WSC pour l’Accord Cadre signé le 24 mars 2022 pour le développement du gisement de fer de Simandou. Ils affirment leur volonté inébranlable de coopération stratégique dans tous les domaines visés par l’accord intervenu entre notre pays et ses partenaires.

Ce nouvel Accord Cadre qui garantit la sécurité des investissements et des investisseurs, prévoit et garantit également la création de co-entreprises pour une plus grande implication de l’Etat et du secteur privé guinéen ainsi que les communautés locales au processus.

Il est de même pour le chemin de fer multimodal dont la réalisation et l’exploitation produiront des bénéfices aux effets multiplicateurs pour la Guinée.

Compte tenu de la précision du calendrier d’exécution, il nous appartient donc, acteurs économiques et représentants de la classe ouvrière, de mettre en synergie nos moyens pour garantir un succès à la mise en œuvre de la volonté politique exprimée par le Président du CNRD, le Colonel Mamady DOUMBOUYA et son gouvernement.

Pour ce faire, nous devons agir en symbiose avec l’Etat pour assurer la réalisation d’infrastructures de qualité dans le strict respect des normes environnementales, techniques, sociales, d’hygiène, de santé et de Gouvernance au bénéfice de la Guinée tout entière.

S’agissant du contenu local, l’Accord Cadre signé assurera la promotion des entreprises guinéennes toutes tailles confondues en fonction de leurs compétences respectives. La CEG-GUI et la CCIAG en partenariat avec le Mouvement syndical ne ménageront aucun effort dans un partenariat gagnant-gagnant pour assurer aux entreprises guinéennes ainsi qu’aux communautés, la pleine exécution de leur part dans le projet.

Nous saluons également le transfert de compétences ambitionné par l’Accord Cadre qui assurera une formation de qualité aux Guinéens conformément à la vison du Chef de l’Etat dans tous les métiers des Mines ; faisant à terme de la Guinée, une expertise avérée en la matière.

Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens.

Nous vous remercions.

Conakry, le 29 mars 2022