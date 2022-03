Lutte contre la traite des êtres humains et les pratiques assimilées : Expertise France forme 23 officiers de la police judiciaire guinéens...

CONAKRY- Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du projet d'Appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans les pays du Golfe de Guinée (2019-2023) financé par l’Union européenne, Expertise France a formé du 21 au 25 mars 2022 vingt-trois (23) officiers de la police judiciaire dont 7 femmes. Les bénéficiaires de cette formation axée sur les techniques spécialisées sur la traite des êtres humains, sont issus de plusieurs unités à travers le pays dont entre autres : L'OPROGEM, la Direction centrale de la Police aux frontières (DCPAF) et la Direction centrale de la Police Judiciaire (DCPJ).

La composante 2 du projet d'Appui à la lutte contre la traite des êtres humains dans les pays du Golfe de Guinée a pour but de soutenir les acteurs de la police, de la gendarmerie et de la justice dans leur lutte contre la traite des êtres humains notamment par le biais du renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale.

Financé par le Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union européenne à hauteur de 17,4 millions d’euros, et mis en œuvre par Expertise France, ce projet vise un renforcement global des mécanismes nationaux de coordination des acteurs engagés dans le combat contre la traite des personnes dans 6 pays du Golfe de Guinée dont la Cote d’Ivoire, le Togo, le Benin, Le Ghana, le Nigéria et la République de Guinée.

La vice-présidente du comité national de lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées (CNLTPPA) a expliqué que ce renforcement des capacités des OPJ guinéens a non seulement permis de mettre en évidence les éléments constitutifs de l'infraction de la traite des êtres humains et les aspects procéduraux de la poursuite, mais aussi de renforcer les techniques de reconnaissance faciale et le mode opératoire de la criminalité organisée.

"Cette étape de formation est le début d'un vaste échange de renforcement des capacités et de restitution. En partenariat avec Expertise France, nous envisageons former en matière de traite, tant au niveau du parcours initial des écoles de police et de la gendarmerie, qu'au niveau de la formation continue. Dans notre prévisionnel, la quasi-totalité des officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie devront bénéficier d’un renforcement de capacité en matière de lutte contre le fléau de la traite des personnes", a expliqué Madame Cissé Hadja Mariama Souadou.

Plusieurs thématiques ont été abordées lors de cette séance de renforcement de capacité. Les participants ont été outillés entre autres sur la détection et l'identification des victimes de traite à travers les indicateurs, les bases pour conduire l'audition des victimes adultes et mineurs, le recueil des renseignements, les sources de renseignements ouvertes et fermées, la notion de filature, les exercices pratiques sur la filature.

Au terme de cette formation qui a durée 5 jours, le chef du Projet d'Appui à la lutte contre la traite des êtres humains et des pratiques assimilées à Expertise France, a au nom des partenaires techniques et financiers, remercié les autorités guinéennes pour leur intérêt à cette initiative qui vise à mettre fin la traite des êtres humains.

"Nous espérons que cette formation sera un plus dans le vaste chantier engagé par l'Etat guinéen dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes en République de Guinée. Au nom du bureau régional d'Expertise France, de la délégation de l'union européenne, de la coopération Française, nous remercions le comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées, ainsi que les participants", a formulé Oumar Diané.

Augustin Fara Yandi Tonguino, au nom des 23 officiers de la police judiciaire qui ont bénéficié de cette formation, a remercié le gouvernement guinéen et les partenaires au développement pour le choix porté sur leur personne.

"Nous remercions le gouvernement guinéen, le Ministre de la sécurité et de la protection civile, les Directions de l'OPROGEM, de la police judiciaire, de la police aux frontières pour le choix porté sur nous. Nos remerciements vont également aux partenaires au développement notamment à l'union européenne pour son appuis technique et financier. Nous sortons de cet atelier suffisamment outillé pour affronter avec professionnalisme et détermination les différents cas de traites des êtres humains auxquels nous ferons face dans nos différentes unités", a lancé ce participant avant de revenir sur les thèmes qui ont été abordés durant les 5 jours de formation.

"Durant ces 5 jours, nous avons été éclairés et outillés sur la thématique portant sur la traite des êtres humains en général et en particulier sur les techniques d'enquêtes spécialisées. Entre autres : la détection et l'identification des victimes de traite à travers les indicateurs, les bases pour conduire l'audition des victimes adultes et mineurs, le recueil des renseignements, les sources de renseignements ouvertes et fermées, la notion de filature, les exercices pratiques sur la filature, la présentation des exercices d'engagement d'un véhicule, la réalisation d'un exercice d'investissement dans un lieu d'exploitation sexuelle, la préparation des groupes, la perquisition, l'assistance aux victimes et l'interpellation des auteurs", a déroulé le commissaire central de la police de Kouroussa.

