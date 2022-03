Guinée : Expertise France appuie les autorités dans la lutte contre la traite des personnes...

CONAKRY -Appuyée par Expertise France, la Guinée a procédé à la validation du manuel de procédures opérationnelles standards pour l'identification, le référencement et la prise en charge des personnes victimes de traite des personnes sur financement de l’Union européenne.

Le document a été validé au terme d’un atelier qui a duré trois (3) jours. Ces trois jours d’échanges, ont permis de procéder à un second examen du manuel de procédures opérationnelles standards, ainsi que de l'ensemble des outils du Mécanisme National de Référencement (MNR). L’objectif était de produire une version définitive du document en y intégrant les commentaires, propositions d'amélioration et recommandations reçus lors de la première revue dudit manuel.

La validation de ce manuel de procédures s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'Appui à la Lutte contre la Traite des Personnes dans les pays du Golfe de Guinée.

Financé par le Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union européenne à hauteur de 17,4 millions d’euros, et mis en œuvre par Expertise France, ce projet vise un renforcement global des mécanismes nationaux de coordination des acteurs engagés dans le combat contre la traite des personnes dans 6 pays du golfe de Guinée dont la Côte d’Ivoire, le Togo, le Benin, Le Ghana, le Nigéria et la République de Guinée.

"L'élaboration d'un plan d'action national intégrant toutes les préoccupations des acteurs impliqués et d'un mécanisme de coordination des interventions sont d'autant salutaires qu'ils permettent aux partenaires techniques et financiers de s'aligner dans la dynamique déjà engagée. Je remercie vivement Expertise France, l'union européenne, le gouvernement français, le département d'Etat américain, Enabel pour leurs immenses efforts de soutien au gouvernement guinéen pour améliorer le cadre de vie de nos populations", a expliqué Aboubacar Sidiki Camara, le représentant de la Ministre de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des personnes vulnérables à cet atelier.

Ce projet de Lutte Contre la Traite des Personnes dans les pays du Golfe de Guinée s’inscrit dans les priorités établies par le plan d’action de la Valette et particulièrement son domaine 4 : « Prévenir la migration irrégulière, le trafic de migrants et la traite des êtres humains et lutter contre ces phénomènes », et dans les objectifs du Fonds Fiduciaire d'Urgence (objectif 3 « amélioration de la gestion des migrations dans les pays d’origine et de transit »).

"Nous félicitons le gouvernement guinéen pour tous les efforts fournis dans le cadre de la lutte contre la traite dont notamment.

La création du comité national de lutte contre la traite par décret en 2017,

L’introduction d’un chapitre consacré à la traite dans le code de pénal et le code de procédure pénal,

L’inscription du Comité national de Lutte Contre la Traite des personnes dans le Budget National de Développement,

La collaboration continue avec tous les partenaires pour le renforcement de capacités des acteurs nationaux de la lutte.

Même si la mise en œuvre a été impactée par la pandémie sanitaire que nous tous connaissons (COVID-19), grâce à l’engagement des tous les acteurs et surtout les Ministère concernés et du Secrétariat du CNLTPPA, les activités ont pu avancer", s’est réjoui la chargée de programme gouvernance de la délégation de l'union européenne en Guinée. Madame Elena Fanetti fonde son espoir sur la bonne application de ce manuel dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes.

"Nous espérons que ce Manuel qui qui a été validé sera un atout majeur dans l’opérationnalisation effective du Mécanisme National Guinéen de Lutte contre la traite axée sur les victimes se basant sur les systèmes déjà existants dont celui du système de protection de l’Enfance et celui des Violences Basées sur le Genre grâce aux multiples efforts du Ministère de la promotion féminine qui va au-delà des aspects purement formels. Aujourd’hui, ce processus traduira une volonté commune et partagée, celle d’unir les efforts de tous, pour contrer ce phénomène qui a des enjeux en même temps, humains, sociaux, économiques, sécuritaires et qui expriment la recherche de Justice qui anime chacun de nous. Cette occasion confirme aussi le ferme engagement de l’Union Européenne à soutenir les efforts des Autorités nationales dans le combat universel pour le respect des Droits humains et pour garantir Justice et Sécurité aux populations. Nous pensons qu’avec l’effort de tous les acteurs nationaux et internationaux, nous mettrons fin à la traite des personnes en Guinée", a ajouté Elena Fanetti.

A travers la dynamique engagée avec l’Etat guinéen depuis 2019, le projet d’Appui à la Lutte contre la Traite des Personnes dans les pays du Golfe de Guinée, grâce au financement de l’Union Européenne, dans sa composante « Protection », a pu appuyer la Guinée à se doter d’un plan de communication et de mobilisation communautaire dans le cadre de la lutte contre la traite en Guinée. Ce n’est pas tout. Ce projet a permis la réalisation d’une Cartographie des acteurs et structures intervenants dans la prise en charge des personnes victimes de traite et l’analyse diagnostique du système de référencement, pour l’assistance aux victimes de traite à travers les subventions accordées à 6 organisations de la société civile guinéenne. Il a également favorisé la réhabilitation d’un centre d’accueil pour enfants victimes de traite et ceux en situation de vulnérabilité dans la région de Nzérékoré.

"A notre humble avis, l’actualisation du Manuel existant ainsi que sa mise à disposition pour tous les acteurs, représente le maillage parfait pour soutenir les multiples efforts déjà engagés pour la prévention, l’identification, la prise en charge et la réintégration des victimes de traite en Guinée. Grâce au financement de l’Union Européenne, notre projet à travers la sollicitation du comité national, de concert avec les directions nationales concernées, réhabilitera trois centres d’accueil pour les victimes de traite et les personnes en situation de vulnérabilité dont 1 à Dubréka et 2 à Conakry. Ce qui, pour nous est considérable dans cet élan de lutte contre la traite en Guinée", a lancé Dr Alessandra Bianco, experte protection de ce projet à Expertise France.

Le projet d’Appui à la Lutte contre la Traite des Personnes dans les pays du Golfe de Guinée est construit sur 4 composantes principales : Celle Institutionnelle, qui vise une efficacité toujours majeure des systèmes nationaux de coordination. Celle de l’application de la loi, qui cherche à renforcer les services sécuritaires et judiciaires impliqués dans la lutte, de la saisie à la poursuite. Celle de la protection des victimes qui a comme objectif une prise en charge holistique des victimes et leur réinsertion dans le tissu socioéconomique. Enfin la composante régionale qui a comme but de promouvoir les échanges et la collaboration continue entre les divers acteurs de lutte contre la traite dans les 6 pays du projet que sont la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigéria.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023