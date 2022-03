Soguipah : Les dessous de la grogne des travailleurs...

CONAKRY-La crise qui secoue la société guinéenne de palmier à huile et d’hévéa (Soguipah) est loin de connaitre son épilogue. Des travailleurs de cette entreprise publique ont manifesté ce lundi, 28 mars 2022 devant le Palais Mohamed V pour réclamer la libération de leurs collègues arrêtés le samedi dernier à Diécké. Ils accusent également le Directeur Général, Michel Beimy pour « mauvaise gestion ».

« Libérez nos amis ! », « A bas Michel Beimy !», ce sont les slogans scandés par les manifestants qui ont préféré cette fois-ci, camper devant le Palais Mohamed V et la Primature pour interpeller les autorités au plus haut niveau.

« Aujourd’hui nous sommes là pour demander la libération de nos collègues qui ont été arrêtés le samedi dernier à Diecké pour être transportés à N’Zérékoré tout simplement parce qu’ils ont cessé de travailler », a déclaré Mory Kaba, un des porte-paroles des manifestants.

Le directeur général de la Soguipah, Michel Beimy fait face à une fronde sans précédent. Les travailleurs qui enchaînent des manifestations pour exiger son départ, l’accusent de mauvaise gestion.

« On lui reproche une gestion pas claire. Il y a assez de montants compromis, il y a des préjudices. Donc, il y a des responsabilités à situer mais jusque-là rien n’est fait dans ce sens. Ils sont en train de remercier des travailleurs parce que la société est déficitaire. Qu’est-ce qui a amené la société à être déficitaire aujourd’hui ? », s’interroge Mory Kaba.

En ce qui concerne les conditions de travail des employés, le porte-parole des manifestants n’est pas allé du dos de la cuillère pour mettre à nu le mauvais traitement dont ils font l’objet.

« Aujourd’hui à la Soguipah, il y a des gens qui prennent 500 milles francs guinéens, d’autres sont payés à un million GNF. Ces gens travaillent tous les jours, de 08 heures à 16 heures 30 minutes », a fait savoir Mory Kaba.

A en croire le porte-parole des manifestants, des démarches ont été entreprises au Ministère de l’Agriculture pour résoudre le problème…en vain. D’où le choix de venir camper devant le Palais Mohamed V.

« On a déjà sillonné le ministère plusieurs fois. On leur a adressé des courriers, des délégations y sont parties à maintes reprises. Le ministre n’a rien dit. Il est parti à Diecké et a tenu un petit discours pour dire qu’il y a des choses à faire à la Soguipah et qu’il y aura des sacrifices qui toucheront tout le monde. Il a donné des ordres au DG qui ensuite fait des notes de service en son nom. C’est ce qu’on ne comprend pas, il n’apparait pas clairement pour nous dire ce qui ne va pas et il ne prend pas de décision. Où ira-t-on maintenant ? Raison pour laquelle nous sommes venus ici (devant la Primature et le Palais Mohamed V) », a-t-il dit.

Toutefois si les travailleurs arrêtés ne sont pas libérés, Mory Kaba insiste sur la poursuite des manifestations déjà en cours. Selon lui, leur seule arme c’est l’arrêt des activités.

Quelques minutes après le début de cette manifestation, des émissaires ont été dépêchés de la présidence pour entamer les pourparlers. Toutes les informations ont été remontées au Colonel Mamadi Doumbouya, apprend-on.

« Nous demandons au président de la transition de prendre en compte nos revendications et d’essayer d’envoyer des gens pour s’imprégner des réalités de la Soguipah et pouvoir prendre une décision », a lancé le porte-parole des manifestants.

Selon les données fournies par Mory Kaba, pour un premier temps, 300 travailleurs de la Soguipah qui ont des Contrats à Durée Déterminée (CDD) seront remerciées progressivement. Et au-delà de ce chiffre, 1500 autres travailleurs suivront y compris ceux qui ont des Contrats à Durée Indéterminée (CDI).

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 623 06 56 23