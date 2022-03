Simandou : Ce qui "va changer désormais", selon le Gouvernement

CONAKRY-Le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya est revenu sur sa décision concernant l’arrêt de toutes les activités sur le gisement de fer du Simandou. Après une dizaine de jours de négociations houleuses, un accord-cadre tripartite (Etat guinéen, Winning Consortium Simandou WCS et Rio Tinto) a été signé le vendredi, 24 mars 2022. Un investissement colossal de 15 milliards de dollars US est prévu pour la réalisation des infrastructures et le développement du projet.

Mais quelles sont les nouveautés apportées dans l’accord-cadre fraichement paraphé ? Sont-elles avantageuses pour la Guinée ? Explications.

L’une des raisons qui ont poussé le président du CNRD à suspendre les activités sur le Simandou c’est bel et bien le manque d’entente entre Winning Consortium Simandou et Rio Tinto. Pour aplanir les divergences entre les deux géants miniers, les nouvelles autorités ont mis en place une commission de haut niveau qui a réussi à rapprocher les positions des deux sociétés pour un co-investissement et un co-développement du TransGuinéen, long de 670 km reliant la préfecture de Beyla au port de Morebayah en eau profonde dans la préfecture de Forécariah. Une option plus bénéfique pour la Guinée, selon les autorités.

Les négociations initiées ont abouti à des innovations dont les incidences économiques et sociales sur la vie des populations sont énormes. Contrairement à l’accord de base signé dans le projet Simandou, considéré comme étant le plus grand projet minier au monde pour les vingt prochaines années.

Voici ce qui va désormais changer, selon le Gouvernement guinéen

1- Pour la réalisation du chemin de fer Beyla-Forécariah et du grand Port de Morebayah : la République de Guinée avait zéro pour-cent, conformément aux conventions de base qui liaient déjà la Guinée aux deux opérateurs miniers. Le nouvel Accord Cadre permet la création d’une co-entreprise qui garantit à la République de Guinée en plus de ses 15% du minerai, une participation gratuite et non diluable au capital du chemin de fer et du port à hauteur de 15%.

2- Selon les conventions de base de Rio Tinto et de WCS, le chemin de fer et le Port de Morebayah ne revenaient à l’Etat Guinéen qu’après 35 ans d’utilisation. L’Accord Cadre qui vient d’être signé permet à la Guinée de disposer de ces infrastructures dès la fin de leur construction. L’Etat en assurera la gestion durant toute la vie des mines.

3- Le chemin de fer n’était prévu que pour le transport du minerai dans les conventions de base des deux sociétés minières. L’Accord Cadre fait du chemin de fer des infrastructures ferroviaires multi-services et multi-utilisateurs, y compris le transport du minerai de fer, des produits agricoles, des personnes et de leurs biens.

4- L’Accord Cadre donne à la Guinée un calendrier d’exécution très précis des projets avec des contraintes de pénalités majeures allant jusqu’au retrait, pur et simple, du titre minier pour la société minière qui ne respecterait pas ses engagements. Selon ce calendrier, la construction des infrastructures ferroviaires et portuaires doivent être achevées à la fin de 2024. Tandis que la première production commerciale du minerai de fer doit commencer durant le premier trimestre de 2025. L’Accord Cadre met un accent particulier sur la qualité des infrastructures, le respect strict des normes environnementales, sociales, d’hygiène, de santé et de Gouvernance (ESG) pour les travailleurs ainsi que pour toutes les communautés affectées directement ou indirectement.

5- Quant au contenu local, le présent Accord Cadre encadre la promotion des entreprises Guinéennes de telle sorte que les sociétés étrangères qui auront les contrats d’exécution des projets doivent trouver des sociétés locales pour former des co-entreprises.

6- En matière de transfert du savoir et du savoir-faire, l’Accord Cadre fait de la formation des Guinéens une priorité conformément à la vision du Chef de l’Etat. Les deux sociétés minières s’engagent à former les jeunes guinéens dans tous les domaines d’activités socio-économiques, conformément aux dispositions du Code Minier.

Avec cette autorisation de la reprise des travaux sur le projet Simandou, le gouvernement remercie les deux opérateurs économiques miniers Rio Tinto et WCS pour leur esprit de coopération affiché tout au long des négociations qui n’ont pas été faciles. Cette fois-ci, grâce à la signature de cet Accord Cadre, tous les intérêts stratégiques de la Guinée et de ses deux partenaires sont définis, encadrés et pris en compte, selon le porte-parole du Gouvernement.

Un pas en avant positif

La signature de cet accord-cadre est saluée par les partenaires de l’Etat guinéens qui ont hâte de travailler avec les autorités guinéennes. Bold Baatar, directeur exécutif de Copper, Rio Tinto parle d’un pas en avant positif pour faire avancer le projet Simandou.

« Il s’agit d’un pas en avant positif qui démontre notre capacité et notre engagement à travailler avec le gouvernement de la Guinée et Winning Consortium Simandou (WCS) pour faire avancer le projet Simandou. Le cadre décrit clairement les principes clés pour que toutes les parties travaillent ensemble sur le co-développement de l'infrastructure et définit comment elle sera construite selon les normes ESG internationales. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec le gouvernement et WCS pour finaliser un accord définitif aligné sur ce cadre, ce qui nous rapproche de la réalisation de la prospérité mutuelle pour la Guinée et toutes les parties prenantes », a réagi ce haut dirigeant du géant Rio Tinto, suite à la signature de l’accord-cadre.

Le projet va amener la prospérité

‘’L’effort de tous va permettre une accélération du processus et une reprise du travail dans de meilleures conditions pour que ce projet arrive à maturité et puisse amener plus de développement et de plus richesse en Guinée. Il y aura le trans-guinéen, un chemin de fer d’environ 670 km, et une bretelle en haut pour séparer les quatre blocs. Ce projet va amener la prospérité en termes d’emplois, de redevances, d’impôts et de développement humain pour notre pays’’, a souligné Fadi Wazni, de Winning consortium.

