Kaloum : le calvaire des automobilistes face au manque de parkings…

CONAKRY-Stationner son véhicule à Kaloum, centre administratif et des affaires de la capitale, constitue un véritable casse-tête pour les automobilistes qui s’y rendent au quotidien. Dans cette partie de Conakry où grouille de monde pendant les jours ouvrables (du lundi au vendredi), les aires de stationnement sont insuffisantes.

Une situation qui n’est pas sans conséquences sur certains automobilistes qui tombent très souvent dans les filets de la police routière, toujours aux aguets contre les stationnements irréguliers sur la chaussée. A l’aide de la grue qui fait des va-et-vient dans tous les coins et recoins de Kaloum, une véritable chasse aux engins mal stationnés s’opère sur la voie publique. Et, il n’est pas rare d’assister à des altercations entre des agents de la police routière et des automobilistes.

Les spectacles sont saisissants à Kaloum où fonctionnaires, hommes d’affaires, commerçants…se rendent au quotidien. La plupart de ceux qui se rendent « en ville » (comme on dit en langage courant) sont hantés par cette interrogation : où vais-je me garer en attendant de traiter mon affaire ? Cette « hantise » témoigne de la difficulté qu’éprouvent les automobilistes à trouver le meilleur espace pour se stationner sans enfreindre à « la loi ». Même si des parkings payants existent, nombreux sont ceux qui préfèrent occuper la voie publique. Mais la ribambelle de voitures fait que tout le monde ne peut avoir l’espace adéquat au meilleur moment et à temps.

Manque de parkings sous certains immeubles

Les immeubles poussent comme des champignons à Kaloum. Mais, rares sont des propriétaires qui prévoient un parking ou un espace aménagé pour permettre aux occupants de stationner en toute sécurité sans occuper une partie de la rue.

Danan Condé, entrepreneur qui fait l’essentiel de ses affaires à Kaloum se plaint du manque de parkings sous l’immeuble qui abrite son bureau. Une réalité qui le pousse souvent à faire comme la majeure partie de ceux qui passent la journée au centre administratif de la capitale : stationner sur la voie publique.

« Je viens en ville pratiquement tous les jours. Le manque de parking est un problème crucial actuellement. Malheureusement les immeubles ont poussé partout et les propriétaires n’ont pas prévu de parking. Tout le monde est obligé de se débrouiller comme ça. Quand j’ai beaucoup de mouvements à faire, je suis obligé d’emprunter la moto parce que, si je dois me déplacer tout le temps avec la voiture, je ne trouverais pas où garer. Ensuite, avec cette histoire de grue même si vous trouvez un endroit où garer qui est raisonnable, vous vous retrouvez face à la grue qui vient tracter votre véhicule », dénonce ce citoyen.

Lire aussi- Guinée : Les tricycles révolutionnent le transport urbain à Conakry…

Avant d’imposer la grue aux gens, Danan Condé pense que le Gouvernorat devrait s’atteler à construire suffisamment des parkings. « Si les gens refusent de stationner dans les parkings, là il y a lieu de leur imposer une contravention. Pratiquement il n’y a pas de parking où garer. C’est tout récemment qu’ils ont essayé d’arranger de petits endroits mais ça ne suffit pas vu que tout le monde descend en ville. Vous avez des milliers de voitures qui tournent en ville par jour et il n’y a pas où garer », regrette Danan Condé.

Face à ce manque de parkings dans le centre administratif de la capitale Conakry, notre interlocuteur déclare avoir plusieurs fois payé les frais du mauvais stationnement. Et à chaque saisie de son véhicule, une contravention de 360 milles francs guinéens lui est infligée.

« Plus de cinq fois mon véhicule a été remorqué par la grue. Malheureusement, je ne suis pas sorti avec l’autre voiture sinon, j’allais vous montrer les reçus. On me retire 360.000 GNF. Une fois, ils ont pris le véhicule carrément sous mon immeuble parce qu’il n’y a pas de parking. On est obligé de mettre un pied sous l’immeuble et l’autre sur la route », a relaté Danan Condé qui soutient que par moments, les conducteurs de la grue abusent dans leur façon de faire.

« En longueur de journée, on voit des altercations entre les conducteurs de grue et les automobilistes. Les gens en ont marre parce que les conducteurs de la grue exagèrent. Dès fois même ceux qui sont bien stationnés sont remorqués. Et ce n’est pas normal », s’offusque-t-il.

Refus pour certains de payer les frais de stationnement dans les parkings

Certes, les aires aménagées pour le stationnement des véhicules sont insuffisantes, mais force est de reconnaitre la présence de parkings payants à Kaloum. Parmi ceux qui fréquentent régulièrement le centre-ville, seuls quelques-uns souscrivent aux services des parkings payants. Pour Mohamed Lamine Condé, il ne sert à rien d’acheter un véhicule à des millions et refuser de payer 5000 GNF comme frais de stationnement.

« Les gens qui n’aiment pas payer de l’argent ce sont eux qui ont des problèmes avec la police. Si tu refuses de payer les 5000 GNF, là tu auras des soucis. Je n’ai jamais rencontré de difficultés parce que je stationne toujours dans les parkings. C’est inconcevable d’acheter une voiture à des millions et trouver anormal de payer les frais de stationnement », a fait remarquer Mohamed Lamine Condé.

Que fait la mairie de Kaloum pour faire face au problème de stationnement des véhicules ?

Interrogé sur le sujet, le secrétaire général de la mairie de Kaloum, Djely Mory Kourouma a précisé que le stationnement payant fait partie des compétences des communes (Code révisé des collectivités locales). C’est dans ce cadre qu’une convention a été signée entre sa municipalité de et une entreprise locale.

« Pour permettre aux véhicules de stationner sans barrer la route ou sans créer des ennuis dans la circulation, nous avons signé une convention avec une société chargée d’aménager les aires de stationnement soit en pavé ou en dalle », explique M. Djély Mory Kourouma.

Poursuivant, le secrétaire général de la mairie de Kaloum soutient que la commune regorge assez d’espaces pour le stationnement des engins. Mais regrette-t-il, tout le monde veut garer au même moment et au même endroit.

« Les gens veulent garer tous au même endroit. Ça ne peut pas aller. Là où vous devez garer, s’il n’y a pas de places, il faut stationner ailleurs. Si c’est distant vous prenez un autre moyen de déplacement pour venir à ton service. Mais à Conakry, les gens sont habitués à trouver forcément de la place pour garer là-où ils viennent pour travailler. Si quelqu’un doit aller au Ministère des Finances, il veut trouver forcément de la place pour stationner. S’il n’y a pas de places au Ministère des Finances, tu peux aller vers les TP ou vers la mairie pour garer. Mais chacun veut garer là où il doit faire la prestation. Il faut que les gens s’habituent à ça. Kaloum a suffisamment de places parce que tous les trottoirs sont les aires de stationnement », a laissé entendre Djély Mory Kourouma.

Il est à préciser que nous n’avons pas pu recueillir l’avis des responsables de la police routière. Ce, à cause du remue-ménage effectué récemment au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 623 06 56 23