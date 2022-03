Guinée : la compagnie minière RUSAL/CBK s’offre six nouvelles locomotives

La compagnie minière RUSAL/CBK continue à investir pour le renforcement et la modernisation de son parking de locomotives. Cette compagnie vient de poser sur les rails de Conakry six nouvelles locomotives diesel de la série TGM8A destinée à la Compagnie des bauxites de Kindia.

Ces nouvelles locomotives de fabrication russe vont assurer le transport sécurisé de la bauxite depuis la zone d’exploitation vers le port minéralier de Conakry. La mise en service de ces locomotives est conditionnée par une série de formation pour le renforcement des capacités des conducteurs.

Sur les locomotives diesel pour RUSAL/CBK, un système innovant de plusieurs unités (CME) a été introduit c’est-à-dire une méthode de contrôle du matériel roulant, dans laquelle plusieurs locomotives sont couplées en un train et les moteurs de traction sont contrôlés à partir d'un poste. Cela permet d'augmenter l'accélération maximale, réduire la charge axiale et éliminer le besoin de ré-accoupler la locomotive. En plus, le train de traction peut continuer à se déplacer même si une ou plusieurs machines tombent en panne. Ce qui augmente considérablement la fiabilité globale. Ensuite, toutes les locomotives ont été modifiées en tenant compte des conditions climatiques du futur lieu d'exploitation, et sont également équipées d'une carrosserie renforcée et de fenêtres à double vitrage.

La TGM8A est une locomotive diesel à quatre essieux à transmission hydraulique, conçue pour effectuer des opérations de manœuvre sur des voies ferrées à écartement de 1435 mm et sa puissance est de 882 kW (1200 ch).

Parlant de l’avantage de la livraison des nouvelles locomotives, le chef de la Représentation de RUSAL en Guinée, M. Alexandre Larionov dira : «L'arrivée de 6 nouvelles locomotives augmentera l'intensité du trafic, et par conséquent, le volume de bauxite exportée et les recettes fiscales vers le trésor de la Guinée. L'investissement total de RUSAL/CBK dans l'achat et la livraison de nouvelles locomotives s'est élevé à plus de 7 millions de dollars. RUSAL poursuit ses investissements dans le pays et reste un partenaire historique et fiable de la Guinée».

Les 6 nouvelles locomotives ont déjà quitté le Port de Conakry et sont arrivées au dépôt de la CBK pour une préparation pré-opérationnelle. Dans quelques semaines, ces nouvelles locomotives seront mises en exploitation pour le transport de la bauxite de la mine de Débéleh vers le port minéralier de RUSAL/CBK à Sonakry.

Il convient de rappeler que la compagnie RUSAL continue son offensive vers la modernisation de ses différents équipements et installations. Dans cet ordre d’idée RUSAL accorde une place de choix à la formation de ses employés dont le but est de sécuriser l’ensemble des travailleurs et toute la population riveraine.