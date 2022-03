Démolition de la maison de Cellou Dalein Diallo et cie : Doussou Traoré du patrimoine bâti précise…

CONAKRY-Alors que la démolition du domicile de l’ancien premier ministre et homme politique Cellou Dalein Diallo, continue de susciter de l’indignation au sein d’une partie de l’opinion, le Directeur Général du Patrimoine Bâti Public, a apporté des précisions sur cette opération controversée.

Mohamed Doussou Traoré indique que ce programme qui s’inscrit dans le cadre de la refondation de l’Etat est national. Justifiant ces démolitions, il soutient que les maisons rasées étaient dans un état de dégradation très avancées.

« On s’est rendu compte que les bâtiments étaient dans des situations de dégradation très avancées. On a fait un état des lieux. Ces bâtiments n’étaient plus aptes pour être rénovés. Avec la refondation de l’Etat, M. le président de la transition a initié un programme de reconstruction des bâtiments. C’est pourquoi on est en train de démolir ces bâtiments afin qu’ils soient reconstruits », a soutenu le Directeur du Patrimoine Bâti public.

On a mis tout le monde dehors

M. Traoré qui s’exprimait sur la RTG annonce que ce vaste programme va s’étendre dans les autres communes. « On a adressé des lettres aux familles, mais comme vous connaissez le guinéen, parfois ils ne croient pas aux décisions de l’Etat. Nous sommes venus, on a mis tout le monde dehors, il n’y a eu d’incidents. Avec la refondation de l’Etat, il faut donner des bâtiments dignes de nom. C’est ce qu’on est en train de faire. C’est un programme national. On a commencé par Kaloum, Dixinn ensuite, ça va continuer dans les autres communes », précise-t-il.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com