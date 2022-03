Avis à manifestation d’intérêt pour l’audit comptable et financier du Projet de Digitalisation des Paiements Gouvernementaux des Pays de l’Union du Fleuve Mano-UFM

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Travail – Justice - Solidarité

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN (MEF-P)

UNITE DE COORDINATION ET D’EXECUTION DES PROJETS (UCEP)

PROJET DE DIGILITALISATION DES PAIEMENTS GOUVERNEMENTAUX DES PAYS DE L’UNION DU FLEUVE MANO-UFM (DIGIGOV)

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

Secteur : Gouvernance

Référence de l’accord de de don FAT : 5900155016190

N° de Projet : P-Z1-HB0-064

Date de publication de l’avis : 28 mars 2022

Intitulé de la mission : Audit comptable et Financier du Projet de Digitalisation des Paiements Gouvernementaux des Pays de l’Union du Fleuve Mano-UFM (DiGiGov).

CONTEXTE

Le Gouvernement de la République de la Guinée a reçu un don de 1.258 millions d’UC du guichet Pilier III de la Facilité d'Appui à la Transition (FAT) de la BAD pour la digitalisation des paiements gouvernementaux.

Le projet vise à créer un écosystème de paiements numériques qui garantira la transparence, la sécurité et l'optimisation de la gestion des ressources publiques. Les actions prévues permettront d’améliorer la quantité et la qualité des investissements publics sociaux et l'accès des populations aux services financiers de base, ainsi qu'à améliorer les conditions de vie des populations et à réduire la pauvreté. Il s’agit également d’un projet pilote mis en place pour renforcer les capacités de l’État guinéen à mettre en œuvre sa stratégie de mobilisation des ressources intérieures et d'inclusion financière.

L’objectif de l’audit financier et comptable est d’exprimer une opinion professionnelle sur la situation financière du Projet de Digitalisation des Paiements Gouvernementaux des Pays de l’Union du Fleuve Mano-UFM (DIGIGOV) à mi-parcours et à la clôture du projet afin de s’assurer que les ressources mises à la disposition du Projet sont utilisées conformément aux règles et procédures régissant les projets de la BAD. L’audit à mi-parcours couvrira la période allant du 14 juin 2021 (date du premier décaissement) au 30 juin 2022. L’audit de clôture couvrira la période allant du 01 juillet 2022 au 30 juin 2023 (y compris la période de grâce couvrant la période allant du 01er juillet 2023 au 31 octobre 2023).

L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan invite les cabinets à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent produire les informations sur leur capacité et expérience (documentations, les références de prestations similaires, l’expérience dans des missions similaires, etc. …) démontrant qu’ils sont qualifiés pour lesdites prestations. Pour chaque mission similaire, les consultants devront présenter les informations dans le tableau joint en annexe : le nom et la description de la mission, le pays où a été exécutée la mission, le nom du client, la date et la durée de la mission, le coût du projet en lien avec la mission, ainsi que les performances du projet réalisé (le dossier de candidature doit contenir un maximum de 70 pages). Comme mission similaire, on entend les missions d’audit comptable et Financier des projets et programmes financés par les partenaires multi et bilatérales notamment la BAD et la Banque Mondiale.

Les Firmes de consultants peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification. Il est à noter que l’intérêt manifesté par un Consultant n’implique aucune obligation de la part de l’Emprunteur d’inclure cet institut dans la liste restreinte.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes à la politique et au manuel opérationnel du cadre de passation de marchés du Groupe de la Banque Africaine de Développement, édition d’octobre 2015, qui sont disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org . Il est à noter que l’intérêt manifesté par une Firme de Consultants n’implique aucune obligation de la part du Projet de l’inclure sur la liste restreinte.

Un cabinet sera recruté selon la méthode : Sélection au Moindre Coût (SMC). Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous, aux heures d’ouverture de bureaux, du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30.

Les expressions d’intérêt doivent être déposées ou envoyées par courriel à l’adresse ci-après, ou transmises par courrier électronique en version PDF avec la mention « Manifestation d`intérêt pour l’audit comptable et financier du Projet de Digitalisation des Paiements Gouvernementaux des Pays de l’Union du Fleuve Mano-UFM (DIGIGOV) » - avis à manifestation d'intérêt n° 013- au plus tard le 25 avril 2022 à 12h00 minutes GMT.

Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan (MEF-P)

Unité de Coordination et d`Exécution des Projets (UCEP)

A l'attention : Monsieur Abdoulaye Wansan BAH,

Coordonnateur de l`UCEP

Immeuble MAB, 1er étage près de l`Hôtel du Golf

Minière, Commune de Dixinn-Conakry-Rép. de Guinée.

Tel : +224 629 00 39 69 /+224 622 42 43 98 / + 224 623 26 14 96

E-mail: passationbad@ucepguinee.org